В Донецкой области уничтожена редкая РЛС Зоопарк-1 стоимостью $24 млн

На Новопавловском направлении операторы беспилотников подразделения BULAVA успешно обнаружили и уничтожили вражескую радиолокационную станцию Зоопарк-1, которая использовалась для контрбатарейной борьбы.

Об этом сообщают в Отдельной президентской бригаде имени гетмана Богдана Хмельницкого.

ВСУ уничтожили вражеский Зоопарк-1

— Пилоты дронов подразделения BULAVA поймали очень жирную вражескую цель — радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы Зоопарк-1, — говорится в сообщении.

По словам военных, операторы вывели вражескую РЛС из строя после нескольких точных ударов дронами. Вражеская техника была замаскирована, но это не помешало нашим защитникам.

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Комплекс Зоопарк-1: характеристики

Зоопарк-1 (1Л219) — это современная российская радиолокационная система, предназначенная для обнаружения позиций артиллерии, минометов, ПВО и реактивных систем залпового огня во время стрельбы.

Стоимость одного такого комплекса, по информации из открытых источников, составляет около $24 млн.

— Это очень хорошая новость еще и в том, что у россиян таких РЛС не слишком много. А теперь еще на одну стало меньше, — говорится в сообщении.

Это очередной весомый удар по технологическим возможностям врага и важная победа для украинских подразделений на передовой.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российские оккупационные войска значительно активизировались на Запорожском направлении.

Также свои усилия враг сосредоточил на Покровском, Торецком, Лиманском, Новопавловском направлениях, и на приграничных с РФ районах Сумской области.

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