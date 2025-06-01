Спецоперація Павутина: СБУ уразила понад 40 літаків в тилу ворога

У Росії палають десятки ворожих стратегічних бомбардувальників.

Як повідомляють джерела Фактів ICTV у Службі безпеки України, це результат масштабної спецоперації, яку просто зараз проводить СБУ в тилу РФ.

Спецоперація Павутина

За словами джерел, дрони СБУ здійснюють прицільні удари по літаках, які щоденно бомбардують українські міста. Попередньо, уражено понад 40 літаків, серед яких А-50, Ту-95 і Ту-22М3.

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Зокрема палає аеродром Белая, де базується частина ворожої авіації. Орієнтовні збитки противника становлять понад $2 млрд.

Операція дістала назву Павутина. Офіційних коментарів від СБУ наразі не надходило.

Оновлено. Зʼявилися ще кадри російських військових аеродромів, які палають у результаті унікальної спецоперації СБУ.

На відео видно безпосередньо момент атаки дронів СБУ на російські літаки.

Нагадаємо, що сьогодні Служба безпеки України провела унікальну спецоперацію, якою особисто керував голова СБУ Василь Малюк. Уражено понад 40 ворожих літаків.

Вибухи поблизу авіабази Оленья

Також 1 червня поблизу авіабази Оленья в Мурманській області РФ спалахнула масштабна пожежа.

Як повідомляють російські ЗМІ, у регіоні чути вибухи.

За попередньою інформацією, до об’єкта могли долетіти невідомі дрони.

Місцеві жителі чули вибухи, а в мережі з’явилися кадри з величезним стовпом чорного диму, що піднімається над районом інциденту.

Зауважимо, що аеродром Оленья використовується військовими, зокрема для розміщення стратегічної авіації.

Офіційного підтвердження причин займання від влади РФ поки немає.

Нагадаємо, у ГУР повідомили, що уночі 31 травня на залізничній ділянці поблизу тимчасово окупованої Якимівки Мелітопольського району Запорізької області стався вибух.

Підірвано російський військовий потяг, який прямував у бік окупованого Криму.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 194-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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