Украина на шаг ближе к бесплатному роумингу в ЕС: Зеленский подписал закон
Президент Владимир Зеленский подписал закон О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно имплементации норм законодательства Европейского Союза по вопросам электронных коммуникаций (регистрационный №12150).
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Украина – на пути к цифровому рынку ЕС
В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций (НКЭК), отметили, что подписание этого закона является завершающим этапом выполнения обязательств Украины по приведению национального законодательства в соответствие с правовыми актами Евросоюза в части роуминга.
Этот шаг открывает путь к интеграции Украины в Единый цифровой рынок ЕС в сфере роуминговых услуг.
Как сообщили в НКЭК, следующим этапом станет передача закона на рассмотрение Европейской комиссии для проведения официальной оценки его соответствия нормам права ЕС.
В случае положительного заключения Еврокомиссия сможет инициировать решение о взаимном введении режима внутреннего рынка в роуминговой сфере между Украиной и ЕС. Это фактически будет означать полное присоединение Украины к европейской инициативе Роуминг как дома (Roam Like At Home).
После присоединения украинцы, находясь на территории стран ЕС, смогут пользоваться мобильной связью в роуминге по тем же тарифам, что и дома. То есть цена и условия услуг не будут зависеть от конкретного государства пребывания в пределах Евросоюза.
Напомним, Верховная Рада 15 апреля приняла законопроект №12150 во втором чтении. Его цель — создание правовой базы для вступления Украины в единую роуминговую зону со странами ЕС.
Сегодня миллионы украинцев, находящихся в странах Евросоюза, имеют возможность звонить в Украину без дополнительных затрат благодаря временным договоренностям между мобильными операторами.
Эти условия введены после начала полномасштабной войны и массового выезда граждан за границу.
Режим бесплатного роуминга сейчас действует на временной основе. Последний раз он был продлен в июле 2024 года еще на один год.