Украина на шаг ближе к бесплатному роумингу в ЕС: Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно имплементации норм законодательства Европейского Союза по вопросам электронных коммуникаций (регистрационный №12150).

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Украина – на пути к цифровому рынку ЕС

В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций (НКЭК), отметили, что подписание этого закона является завершающим этапом выполнения обязательств Украины по приведению национального законодательства в соответствие с правовыми актами Евросоюза в части роуминга.

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Этот шаг открывает путь к интеграции Украины в Единый цифровой рынок ЕС в сфере роуминговых услуг.

Как сообщили в НКЭК, следующим этапом станет передача закона на рассмотрение Европейской комиссии для проведения официальной оценки его соответствия нормам права ЕС.

В случае положительного заключения Еврокомиссия сможет инициировать решение о взаимном введении режима внутреннего рынка в роуминговой сфере между Украиной и ЕС. Это фактически будет означать полное присоединение Украины к европейской инициативе Роуминг как дома (Roam Like At Home).

После присоединения украинцы, находясь на территории стран ЕС, смогут пользоваться мобильной связью в роуминге по тем же тарифам, что и дома. То есть цена и условия услуг не будут зависеть от конкретного государства пребывания в пределах Евросоюза.

Напомним, Верховная Рада 15 апреля приняла законопроект №12150 во втором чтении. Его цель — создание правовой базы для вступления Украины в единую роуминговую зону со странами ЕС.

Сегодня миллионы украинцев, находящихся в странах Евросоюза, имеют возможность звонить в Украину без дополнительных затрат благодаря временным договоренностям между мобильными операторами.

Эти условия введены после начала полномасштабной войны и массового выезда граждан за границу.

Режим бесплатного роуминга сейчас действует на временной основе. Последний раз он был продлен в июле 2024 года еще на один год.

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