Есть год на адаптацию. Украина хочет получить роуминговый безвиз на постоянной основе

Украина хочет получить роуминговый безвиз для наших граждан, находящихся в Евросоюзе, на постоянной основе.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина во вторник, 11 июля.

Глава правительства напомнил, что был еще на год продлен бесплатный роуминг для украинцев в ЕС.

22 европейских и 7 украинских мобильных операторов согласовали продление отмены роуминговой платы еще на 12 месяцев.

— В то же время имеем еще более амбициозную цель — хотим получить роуминговый безвиз на постоянной основе. Есть год на адаптацию украинского законодательства к европейским стандартам. После этого станем частью долгосрочного соглашения Roam like at home, то есть За рубежом — как и дома, — сказал он.

По словам премьера, это станет важным шагом в секторальной евроинтеграции Украины.

Накануне стало известно, что Еврокомиссия согласовала продление соглашения, которое позволяет беженцам из Украины оставаться на связи за рубежом. В Еврокомиссии призвали всех операторов присоединиться к соглашению.

Источник : Кабмин

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