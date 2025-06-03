Компания Disney объявила новую волну увольнений: кому придется уйти

Компания Disney объявила о новой волне увольнений, которая затронет несколько сотен сотрудников по всему миру. Сокращения коснутся отделов кино, телевидения и финансов.

Почему Disney сокращает штат

Причиной этого шага называют трансформацию индустрии: зрители все чаще отказываются от кабельного телевидения в пользу стриминговых сервисов.

– Поскольку наша индустрия стремительно меняется, мы продолжаем искать эффективные способы управления бизнесом, не теряя фокуса на креативности и инновациях, которые ценят наши потребители, – прокомментировал ситуацию представитель Disney.

Новое сокращение стало продолжением масштабной кампании, начатой еще в 2023 году. Тогда по инициативе генерального директора Боба Айгера компания уволила около 7 тыс. сотрудников, чтобы сэкономить $5,5 млрд.

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Кто попадет под сокращение в Disney

Сейчас под сокращение попали, в частности, маркетинговые подразделения, отвечающие за фильмы и телевизионные проекты, а также отделы кастинга, развития контента и корпоративных финансов. При этом компания подчеркивает, что не планирует полностью закрывать ни одну из команд.

– Мы действовали выборочно, чтобы минимизировать количество уволенных сотрудников, – заверили в Disney.

На сегодняшний день компания насчитывает 233 тыс. сотрудников, из которых более 60 тыс. работают за пределами США. В портфолио Disney входят такие гиганты индустрии, как Marvel, Hulu и ESPN.

Финансовое положение компании Disney

Несмотря на сокращения, финансовые результаты компании остаются положительными. В первом квартале 2025 года Disney получила $23,6 млрд дохода – это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основным драйвером роста стала популярность стримингового сервиса Disney+.

В этом году компания выпустила несколько новых фильмов, в частности Капитан Америка: Новый мир и игровой римейк Белоснежки. Последний, правда, получил преимущественно негативные отзывы и не оправдал ожиданий в прокате. Компания даже отказалась от громкой премьеры в Лондоне.

Зато анимационно-игровой ремейк Лило и Стич установил рекорд кассовых сборов в США во время длинного уик-энда в конце мая. По данным Box Office Mojo, с момента релиза в мае лента собрала более $610 млн по всему миру.

Источник : BBC

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