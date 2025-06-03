Компанія Disney оголосила нову хвилю звільнень: кому доведеться піти

Компанія Disney оголосила про нову хвилю звільнень, яка зачепить кілька сотень працівників по всьому світу. Скорочення стосуються відділів кіно, телебачення та фінансів.

Чому Disney скорочує штат

Причиною цього кроку називають трансформацію індустрії: глядачі дедалі частіше відмовляються від кабельного телебачення на користь стримінгових сервісів.

– Оскільки наша індустрія стрімко змінюється, ми продовжуємо шукати ефективні способи управління бізнесом, не втрачаючи фокусу на креативності та інноваціях, які цінують наші споживачі, – прокоментував ситуацію речник Disney.

Нове скорочення стало продовженням масштабної кампанії, розпочатої ще у 2023 році. Тоді за ініціативою генерального директора Боба Айгера компанія звільнила близько 7 тис. працівників, аби зекономити $5,5 млрд.

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Хто потрапить під скорочення в Disney

Зараз під скорочення потрапили, зокрема, маркетингові підрозділи, що відповідають за фільми й телевізійні проєкти, а також відділи кастингу, розвитку контенту та корпоративних фінансів. При цьому компанія підкреслює, що не планує повністю закривати жодну з команд.

– Ми діяли вибірково, щоб мінімізувати кількість звільнених працівників, – запевнили у Disney.

Станом на сьогодні компанія налічує 233 тис. співробітників, з яких понад 60 тис. працюють за межами США. До портфоліо Disney входять такі гіганти індустрії, як Marvel, Hulu та ESPN.

Фінансове становище компанії Disney

Попри скорочення, фінансові результати компанії залишаються позитивними. У першому кварталі 2025 року Disney отримала $23,6 млрд доходу – це на 7% більше, ніж за аналогічний період торік. Основним драйвером зростання стала популярність стримінгового сервісу Disney+.

Цього року компанія випустила кілька нових фільмів, зокрема Капітан Америка: Чудесний новий світ та ігровий римейк Білосніжки. Останній, щоправда, отримав переважно негативні відгуки та не виправдав очікувань у прокаті. Компанія навіть відмовилася від гучної премʼєри в Лондоні.

Натомість анімаційно-ігровий ремейк Ліло і Стіч встановив рекорд касових зборів у США під час довгого вікенду наприкінці травня. За даними Box Office Mojo, з моменту релізу у травні стрічка зібрала понад $610 млн по всьому світу.

Джерело : BBC

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