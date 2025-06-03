Укр Рус
Укр Рус
Популярные Мы рекомендуем
Многоэтапный шахматный ход: западные СМИ о спецоперации Паутина по поражению более 40 самолетов РФ
Предназначен для крепостей, а не домов: характеристики Торнадо-С
Субсидии в Украине: что ждет украинцев с 1 июня
Когда открывается продажа билетов на поезд: информация для путешествующих
В Ровно впервые родился ребенок, зачатый после гибели отца на фронте
Ирина Гамалий, редактор сайта
3 мин.

Трамп готов при необходимости применить санкции против РФ — Левитт

Трамп введет санкции против РФ при необходимости — Белый Дом
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп в целом “сохраняет позитивный настрой в отношении прогресса в урегулировании войны в Украине”, однако не исключает возможности введения санкций против России, если этого потребует ситуация.

Об этом во время брифинга в Белом доме сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Дональд Трамп может применить санкции против России

 — Трамп оставляет за собой возможность применения санкций против России и готов использовать их при необходимости, – подчеркнула она.

По словам Левитт, в Сенате и в Конгрессе осознают, что именно президент является главнокомандующим и определяет внешнеполитический курс США.

Сейчас смотрят

— Президент высказался по поводу своей позиции относительно санкций против России. Он разумно оставил это как инструмент в своем арсенале на случай необходимости. Но я думаю, что Сенат и все в Капитолии уважают президента как главнокомандующего не без причины, — ответила пресс-секретарь.

Спикер напомнила о встрече делегаций Украины и России, которая состоялась в понедельник в Стамбуле, и отметила, что она стала возможной именно благодаря действиям президента Трампа.

— Поэтому я хотела бы напомнить всем о том, как далеко мы зашли всего за четыре месяца, — заявила Левитт.

Она отметила, что в прошлом году было трудно представить, что Киев и Москва будут вести прямые переговоры. Однако, по ее словам, благодаря настойчивости президента США относительно завершения войны, обе стороны сели за стол переговоров.

Напомним, в конце мая Трамп заявлял, что пока не намерен вводить новые санкции против РФ. По его словам, дальнейшие шаги Вашингтона будут зависеть от поведения Москвы.

Читайте также
Законопроект США об усилении санкций против РФ уже имеет более 80 соавторов — Маркарова
Оксана Маркарова

Связанные темы:

Война в УкраинеДональд ТрампСанкції проти Росії
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь