Трамп готов при необходимости применить санкции против РФ — Левитт

Президент США Дональд Трамп в целом “сохраняет позитивный настрой в отношении прогресса в урегулировании войны в Украине”, однако не исключает возможности введения санкций против России, если этого потребует ситуация.

Об этом во время брифинга в Белом доме сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Дональд Трамп может применить санкции против России

— Трамп оставляет за собой возможность применения санкций против России и готов использовать их при необходимости, – подчеркнула она.

По словам Левитт, в Сенате и в Конгрессе осознают, что именно президент является главнокомандующим и определяет внешнеполитический курс США.

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— Президент высказался по поводу своей позиции относительно санкций против России. Он разумно оставил это как инструмент в своем арсенале на случай необходимости. Но я думаю, что Сенат и все в Капитолии уважают президента как главнокомандующего не без причины, — ответила пресс-секретарь.

Спикер напомнила о встрече делегаций Украины и России, которая состоялась в понедельник в Стамбуле, и отметила, что она стала возможной именно благодаря действиям президента Трампа.

— Поэтому я хотела бы напомнить всем о том, как далеко мы зашли всего за четыре месяца, — заявила Левитт.

Она отметила, что в прошлом году было трудно представить, что Киев и Москва будут вести прямые переговоры. Однако, по ее словам, благодаря настойчивости президента США относительно завершения войны, обе стороны сели за стол переговоров.

Напомним, в конце мая Трамп заявлял, что пока не намерен вводить новые санкции против РФ. По его словам, дальнейшие шаги Вашингтона будут зависеть от поведения Москвы.

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