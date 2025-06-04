Турция ожидает следующий раунд переговоров между Украиной и РФ – глава МИД

Глава МИД Турции Хакан Фидан надеется на проведение следующего раунда переговоров между Украиной и Россией по завершению войны, поскольку во время встречи 2 июня в Стамбуле достигнут определенный прогресс.

Об этом он заявил в эфире телеканала TRT Haber, отвечая на вопрос о перспективах дальнейших мирных переговоров.

Заявление МИД Турции относительно следующего раунда переговоров Украины и РФ

— Во время встречи в Стамбуле стороны достигли согласия по многим вопросам. Поэтому мы ожидаем, что будет и следующий раунд. Потому что обе стороны видят, что объединение приносит пользу, — подчеркнул глава турецкой дипломатии.

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По его оценкам, переговоры прошли без острых споров, в конструктивной атмосфере, учитывая сложные условия военного времени.

— Неважно, в Турции или в другой стране происходит встреча, важно, чтобы стороны продолжали садиться за стол переговоров, — сказал Фидан.

По его словам, Турция также готова к проведению трехсторонней встречи на уровне президентов Украины, США и России.

— Если будет еще несколько встреч делегаций и переговоры дойдут до определенной точки, то встреча лидеров будет неизбежной, — считает глава турецкого МИДа.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что делегация России во время переговоров в Стамбуле 2 июня демонстрировала меньше наглости, чем раньше, хотя она все еще имела место.

Источник: TRT Haber

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