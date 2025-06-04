Туреччина очікує на наступний раунд переговорів між Україною та РФ – глава МЗС

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан сподівається на проведення наступного раунду переговорів між Україною і Росією щодо завершення війни, оскільки під час зустрічі 2 червня у Стамбулі досягнуто певного прогресу.

Про це він заявив в ефірі телеканалу TRT Haber, відповідаючи на запиття про перспективи подальших мирних переговорів.

Заява МЗС Туреччини щодо наступного раунду переговорів України і РФ

– Під час зустрічі у Стамбулі сторони досягли згоди з багатьох питань. Тому ми очікуємо, що буде й наступний раунд. Тому що обидві сторони бачать, що об’єднання приносить користь, – наголосив глава турецької дипломатії.

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За його оцінками, переговори пройшли без гострих суперечок, у конструктивній атмосфері, враховувати складні умови воєнного часу.

– Неважливо, в Туреччині чи в іншій країні відбувається зустріч, важливо, щоб сторони продовжували сідати за стіл переговорів, – сказав Фідан.

За його словами, Туреччина також готова до проведення тристоронньої зустрічі на рівні президентів України, США та Росії.

– Якщо буде ще кілька зустрічей делегацій і переговори дійдуть до певної точки, то зустріч лідерів буде неминучою, – вважає глава турецького МЗС.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що делегація Росії під час переговорів у Стамбулі 2 червня демонструвала менше нахабства, ніж раніше, хоча воно все ще мало місце.

Джерело: TRT Haber

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