Операция Паутина: стало известно, как РФ пытается скрыть пораженные самолеты

Россияне пытаются скрыть потери после успешной спецоперации Паутина, которую недавно реализовали Силы безопасности Украины. В результате чего поражен 41 российский самолет.

Как РФ пытается скрыть потери в результате операции Паутина

Журналисты заметили подмену одного из вражеских самолетов на аэродроме Белая в Иркутской области благодаря последовательным спутниковым снимкам, созданным 2 или 3 июня и 4 июня.

На место Ту-95МС, который попал под атаку, и имел повреждения крыла и фюзеляжа, был установлен другой борт.

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— Такая манипуляция не является очень сложной, достаточно заметить точки шасси и крыльев, отогнать поврежденный и поставить на отметки другой борт. Также были приобретены следы горения и обломки под самолетом. В то же время замаскировать другой уничтоженный Ту-95, который полностью выгорел, времени явно не хватило, — отмечают в Defense Express.

В издании утверждают, что во время просмотре спутниковых снимков с целью оценки результатов ударов необходимо учитывать такие манипуляции со стороны противника.

Там обратили внимание, что спутниковые снимки могут показать только значительные повреждения самолетов, когда у самолета не хватает элементов фюзеляжа. Однако значительно меньшие повреждения переводят борт в состояние необратимых потерь.

Один из таких примеров — удары по российским аэродромам, на которых самолеты после гарантированного поражения из космоса выглядели бы целыми.

Журналисты добавили, что для OSINT-анализа использовались, помимо прочих, снимки с SAR-спутников, сделанные с помощью радара и переведенные на фото.

Кроме физического сокрытия потерь, Россия развернула информационную кампанию для преуменьшения значения поражения трети воздушной компоненты ядерной триады.

Спутниковые снимки свидетельствуют, что под поражение попали отдельные и четко выбранные борта России.

Фото: Схемы (Радио Свобода)

В то же время российские пропагандисты заявляют, что якобы эти самолеты не были так сильно нужны, хотя до этого они рассказывали о том, что такие борта якобы не имеют аналогов.

Источник: Defense Express

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