Укр Рус
Укр Рус
Популярні Біографія
Генерал-лейтенант із відзнакою За відвагу: що відомо про Василя Малюка
Ми рекомендуємо
Багатоетапний шаховий хід: західні ЗМІ про спецоперацію Павутина з ураження понад 40 літаків РФ
Призначений для фортець, а не хатин: характеристики Торнадо-С
Інвалідність унаслідок війни: пільги, виплати та допомога
Субсидії в Україні: що чекає на українців з 1 червня
Юлія Захарченко, редакторка стрічки
4 хв.

Операція Павутина: стало відомо, як РФ намагається приховати уражені літаки

Операція Павутина - атаки по аеродромах у Росії
Фото: Факти ICTV

Росіяни намагаються приховати втрати після успішної спецоперації Павутина, яку нещодавно реалізували Сили безпеки України. Внаслідок чого уражено 41 російський літак.

Як РФ намагається приховати втрати внаслідок операції Павутина

Журналісти помітили підміну одного з ворожих літаків на аеродромі Бєлая в Іркутській області завдяки послідовним супутниковим знімкам, створеним 2 чи 3 червня та 4 червня.

На місце Ту-95МС, який потрапив під атаку, і мав пошкодження крила та фюзеляжу, був установлений інший борт.

Зараз дивляться

– Така маніпуляція не є дуже складною, достатньо помітити точки шасі та крил, відігнати пошкоджений та поставити на позначки інший борт. Також були придбані сліди горіння та уламки під літаком. Водночас замаскувати інший знищений Ту-95, який повністю вигорів, часу вочевидь не вистачило, – зазначають у Defense Express.

У виданні стверджують, що під час перегляду супутникових знімків з метою оцінки результатів ударів необхідно враховувати такі маніпуляції з боку противника.

Там звернули увагу, що супутникові знімки можуть показати лише значні пошкодження літаків, коли у літака не вистачає елементів фюзеляжу. Проте значно менші пошкодження переводять борт у стан незворотних втрат.

Один з таких прикладів – удари по російських аеродромах, на яких літаки після гарантованого ураження з космосу виглядали б цілими.

Журналісти додали, що для OSINT-аналізу використовувалися, крім інших, знімки з SAR-супутників, зроблені за допомогою радару та переведені на фото.

Крім фізичного приховування втрат, Росія розгорнула інформаційну кампанію для применшення значення ураження третини повітряної компоненти ядерної тріади.

Супутникові знімки свідчать, що під ураження потрапили окремі та чітко обрані борти Росії.

Операція Павутина - супутникові знімки
Фото: Схеми (Радіо Свобода)
Операція Павутина - супутникові знімки
Фото: Схеми (Радіо Свобода)
Операція Павутина - супутникові знімки
Фото: Схеми (Радіо Свобода)
Операція Павутина - супутникові знімки
Фото: Схеми (Радіо Свобода)
Операція Павутина - супутникові знімки
Операція Павутина - супутникові знімки
Операція Павутина - супутникові знімки
Операція Павутина - супутникові знімки

Фото: Схеми (Радіо Свобода)

Водночас російські пропагандисти заявляють, що нібито ці літаки не були так сильно потрібні, хоча до цього вони розповідали про те, що такі борти нібито не мають аналогів.

Читайте також
Операція Павутина: СБУ показала унікальні кадри ураження 41 літака РФ
Операція Павутина

Джерело: Defense Express

Пов'язані теми:

атака дронамиВійна в Українілітаки РФРосія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь