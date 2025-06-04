Операція Павутина: стало відомо, як РФ намагається приховати уражені літаки

Росіяни намагаються приховати втрати після успішної спецоперації Павутина, яку нещодавно реалізували Сили безпеки України. Внаслідок чого уражено 41 російський літак.

Як РФ намагається приховати втрати внаслідок операції Павутина

Журналісти помітили підміну одного з ворожих літаків на аеродромі Бєлая в Іркутській області завдяки послідовним супутниковим знімкам, створеним 2 чи 3 червня та 4 червня.

На місце Ту-95МС, який потрапив під атаку, і мав пошкодження крила та фюзеляжу, був установлений інший борт.

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– Така маніпуляція не є дуже складною, достатньо помітити точки шасі та крил, відігнати пошкоджений та поставити на позначки інший борт. Також були придбані сліди горіння та уламки під літаком. Водночас замаскувати інший знищений Ту-95, який повністю вигорів, часу вочевидь не вистачило, – зазначають у Defense Express.

У виданні стверджують, що під час перегляду супутникових знімків з метою оцінки результатів ударів необхідно враховувати такі маніпуляції з боку противника.

Там звернули увагу, що супутникові знімки можуть показати лише значні пошкодження літаків, коли у літака не вистачає елементів фюзеляжу. Проте значно менші пошкодження переводять борт у стан незворотних втрат.

Один з таких прикладів – удари по російських аеродромах, на яких літаки після гарантованого ураження з космосу виглядали б цілими.

Журналісти додали, що для OSINT-аналізу використовувалися, крім інших, знімки з SAR-супутників, зроблені за допомогою радару та переведені на фото.

Крім фізичного приховування втрат, Росія розгорнула інформаційну кампанію для применшення значення ураження третини повітряної компоненти ядерної тріади.

Супутникові знімки свідчать, що під ураження потрапили окремі та чітко обрані борти Росії.

Фото: Схеми (Радіо Свобода)

Водночас російські пропагандисти заявляють, що нібито ці літаки не були так сильно потрібні, хоча до цього вони розповідали про те, що такі борти нібито не мають аналогів.

Джерело: Defense Express

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