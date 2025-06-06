Укр Рус
Укр Рус
Популярные Срочно
Взрывы в Киеве: погибли трое спасателей, среди пострадавших – ребенок
Биография
Генерал-лейтенант с отличием За отвагу: что известно о Василии Малюке
Мы рекомендуем
Многоэтапный шахматный ход: западные СМИ о спецоперации Паутина по поражению более 40 самолетов РФ
Предназначен для крепостей, а не домов: характеристики Торнадо-С
Субсидии в Украине: что ждет украинцев с 1 июня
Ирина Гамалий, редактор сайта
4 мин.

Белый дом пытается смягчить законопроект Грэма о санкциях против РФ

ліндсі Грем
Фото: Офис президента

Администрация президента США Дональда Трампа стремится смягчить положения законопроекта о новых антироссийских санкциях, предложенного сенатором-республиканцем Линдси Гремом из штата Южная Каролина.

Законопроект может помешать дипломатическим усилиям – Белый дом

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американском Конгрессе, документ предусматривает строгие санкции против ключевых представителей российской власти и важных отраслей экономики.

Кроме того, проект содержит положения об ограничениях для стран, которые продолжают экономическое сотрудничество с Россией.

Сейчас смотрят

В Белом доме выражают обеспокоенность, что принятие документа в нынешней редакции может помешать дипломатическим усилиям, направленным на нормализацию отношений с Москвой.

 — Представители администрации пытаются повлиять на формулировку законопроекта, в частности добиваясь замены слова “должен” на “может” в ключевых положениях, что фактически лишило бы документ обязательного характера. Также рассматривается возможность предоставить президенту право самостоятельно определять, какие именно санкции вводить, — отмечается в издании.

Соавтор инициативы, сенатор-демократ Ричард Блюменталь, подтвердил, что Белый дом участвует в переговорах, однако воздержался от разглашения подробностей.

— Мы движемся вперед, и Белый дом участвует в наших переговорах, — отметил он.

Грэм раскритиковал попытки смягчить законопроект

Линдси Грэм заверил, что законопроект продолжает свое движение в законодательном процессе. Он не исключил возможности внесения поправок, в частности — относительно исключений для государств, которые предоставляют военную или гуманитарную поддержку Украине.

В то же время сенатор раскритиковал попытки администрации Трампа продвинуть изменения, которые, по его мнению, снижают жесткость законопроекта.

Напомним, в начале апреля Грэм и Блюменталь представили документ, предусматривающий усиление санкционного давления на Россию в случае ее отказа от длительного мирного урегулирования с Украиной.

Законопроект среди прочего предлагает ввести 500-процентные пошлины на импорт из стран, которые покупают российские энергоносители — нефть, газ или уран. Кроме того, он предусматривает запрет для американских граждан покупать российские облигации.

Читайте также
Путин готовится к новому наступлению в Украине — сенаторы Грэм и Блюменталь
Ліндсі Грем і Блюменталь

Связанные темы:

Война в УкраинеКонгресс СШАСанкції проти РосіїСША
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь