Хорошего дня, DJT: как союз Трампа и Маска обернулся громким скандалом

Отношения между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском развивались стремительно, как запуск ракеты SpaceX, и так же громко взорвались.

В четверг между ними произошел публичный конфликт: Трамп пригрозил лишить компании Маска государственных контрактов, а Маск заявил, что администрация Трампа не обнародовала все документы по делу Джеффри Эпштейна, потому что там упоминается сам президент, пишет АР.

Спор из-за налогового законопроекта

Все развернулось в соцсетях после того, как Трампу во время встречи в Белом доме с новым канцлером Германии задали вопрос о критике со стороны Маска в отношении его бюджетного законопроекта. Хотя еще несколько дней назад они вместе позировали перед камерами — Трамп даже символически подарил Маску “золотую” ключ-карту на прощание с правительством.

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В последние дни Маск активно критиковал “Великий замечательный законопроект” на платформе X. Трамп молчал, но в четверг заявил, что “глубоко разочарован в Маске”. В ответ Маск начал стрим в реальном времени и не останавливался.

Президент написал в Truth Social, что правительство может сэкономить миллиарды долларов, прекратив господдержку компаниям Маска — прежде всего Starlink и SpaceX.

Маск мгновенно ответил: Это становится все интереснее. Давай, сделай мой день.

А затем добавил без доказательств: Трамп есть в файлах Эпштейна. Поэтому их и не обнародовали. Хорошего дня, DJT!

Это сразу задело популярные в теориях заговора подозрения, что правительство скрывает чувствительную информацию по делу Эпштейна.

Конфликт разгорелся так же быстро, как и их союз, и уже отразился на кошельке Маска: акции Tesla обвалились более чем на 10% — хотя еще после победы Трампа на выборах они стремительно росли. После этого были качели: потери, рост и снова падение.

Союз Маска и Трампа: как все начиналось

Маск финансово и политически поддерживал Трампа — потратил не менее $250 млн на кампанию и стал доверенным лицом в правительстве. Но их расставание не менее громкое, чем союз.

— Без меня Трамп бы проиграл выборы, — написал Маск. И добавил: Какое неблагодарное отношение.

Их сближение началось после покушения на Трампа в Пенсильвании в июле прошлого года. Вскоре Маск создал политический комитет в его поддержку, активно появлялся рядом на митингах, летал с ним на Air Force One, ночевал в Белом доме и даже носил MAGA-кепку.

Три месяца назад Трамп публично приобрел у Маска красный Tesla на подъезде к Белому дому, демонстрируя поддержку бизнеса миллиардера.

На прошлой неделе Маск попрощался с должностью во время брифинга в Овальном кабинете. У него был синяк под глазом. Маск сказал, что это проделки сына, но это выглядело как символическое завершение сложного периода.

В четверг Трамп не удержался от комментария: Я ему говорю — хочешь немного грима? Мы можем использовать немного грима. Это интересно.

В то же время Маск не перестает публично возмущаться бюджетом, назвав его “отвратительным уродом”, который только увеличит дефицит.

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