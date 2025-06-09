Папа Римский поддержал идею общей Пасхи для всех христиан

После того как в 2025 году все христиане впервые за долгое время отмечали Пасху в один день, Папа Римский Лев XIV выступил за совместное празднование и в будущем.

Об этом сообщает Vatican News со ссылкой на выступление понтифика во время симпозиума, который состоялся в Риме по случаю 1700-летия Первого Вселенского собора.

Папа Лев XIV призвал христиан к единству

Папа подчеркнул, что Первый Никейский собор остается путеводителем для всех христиан. Ведь именно он в 325 году заложил основы единого вероучения и определил принципы вычисления даты Пасхи, которые должны были стать общими для всей церкви.

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– То, что нас объединяет, значительно превышает то, что разделяет. Мы верим в Триединого Бога, в спасение через Иисуса Христа, в Воскресение и жизнь вечную. И празднование Пасхи – это сердцевина нашей веры, – отметил Лев XIV.

Сегодня же, по словам Папы, совместному празднованию одного из самых больших христианских праздников мешают различия в календарях.

В то же время понтифик уточнил, что уже существуют конкретные решения, которые не противоречат принципам Никейского собора и позволяют установить общую дату празднования Пасхи.

– Я хотел бы еще раз подтвердить открытость католической церкви к поиску экуменического решения, которое будет способствовать совместному празднованию Воскресения Господня. Это придаст новую силу нашей миссии провозглашения Евангелия, – подчеркнул Лев XIV.

Почему даты Пасхи различаются

Причина кроется в разных календарях. Хотя все церкви определяют Пасху как первое воскресенье после весеннего полнолуния, для подсчета этой даты используются разные летоисчисления.

Католическая церковь придерживается григорианского календаря, большинство православных церквей – юлианского, а некоторые – новоюлианского. В частности, в Украине новоюлианский календарь используется для праздников с фиксированной датой, которые еще называют непереходными.

В 2025 году полнолуние и весеннее равноденствие пришлись так, что дата Пасхи совпала для всех христиан, и это стало знаковым моментом единства.

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