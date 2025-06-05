Призвал к миру: Папа Римский впервые провел телефонный разговор с Путиным

4 июня Папа Римский Лев XIV впервые пообщался по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом пишет Vatican News, ссылаясь на слова главы пресс-службы Святого Престола.

Папа Римский пообщался с Путиным

Во время телефонного разговора основной акцент был сделан на ситуации в Украине и вопросах, связанных с миром.

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Папа призвал Россию сделать шаг навстречу миру. Он подчеркнул важность диалога, который поможет установить позитивные отношения между сторонами и найти путь к решению конфликта.

Также Папа Римский с Путиным обсудил гуманитарную ситуацию, важность оказания помощи там, где она нужна, постоянные усилия по обмену пленными, а также весомый вклад кардинала Маттео Дзуппи.

Посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш написал в Facebook, что Путин сам позвонил Папе Льву XIV.

Он отметил, что ранее Владимир Путин избегал прямых контактов с Папой Франциском, которого считали слишком лояльным к России. А теперь российский диктатор позвонил Папе Льву XIV, который, наоборот, имеет четкую проукраинскую позицию.

Это, по его мнению, может свидетельствовать об ослаблении позиций Кремля и стремлении искать новые возможности сотрудничества и поддержки.

— Также важно подчеркнуть, что этот разговор состоялся после общения российского диктатора с президентом США Дональдом Трампом, что свидетельствует также очень четко и однозначно — американский лидер последовательно убеждает Путина принять Ватикан как место для переговоров, — отметил Андрей Юраш.

Посол предполагает, что начало коммуникации российского диктатора с Апостольской Столицей и отрицание РФ использования Ватикана как площадки для переговоров уже не выглядят такими категоричными.

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