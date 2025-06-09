Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Кто написал Библию: ученые исследовали авторство с помощью ИИ
Срочно
Количество пострадавших в Киеве возросло до 32 человек, погибли трое спасателей
Биография
Генерал-лейтенант с отличием За отвагу: что известно о Василии Малюке
Инвалидность в результате войны: льготы, выплаты и пособие
Теперь не Шайло: дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта сменила имя
Вікторія Васьковська, редактор сайта
2 мин.

Рютте оценил, когда РФ может напасть на НАТО

Марк Рютте
Фото: Depositphotos

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия наращивает свои военные силы и может быть готова напасть на страны Североатлантического блока уже в течение пяти лет.

Об этом он сказал 9 июня во время выступления в британском аналитическом центре Chatham House, пишет Европейская правда.

РФ может напасть на НАТО в течение пяти лет

Рютте считает, что за пять лет, благодаря росту военного производства, Россия сможет достичь такого уровня, который позволит ей начать нападение на страны НАТО.

Сейчас смотрят

— Россия может быть готова применить военную силу против НАТО в течение пяти лет, — подчеркнул он.

Генсек отметил, что Россия тесно сотрудничает с Китаем, Северной Кореей и Ираном. Вместе эти страны расширяют свои армии и возможности.

По его словам, военная машина российского диктатора Владимира Путина набирает обороты и не демонстрирует признаков замедления. Россия восстанавливает свой потенциал благодаря китайским технологиям и производит оружие быстрее, чем думал Запад.

Читайте также
Уже через 3-5 лет РФ может напасть на НАТО – разведка Литвы
Окупаційні війська РФ

Источник: Європейська правда

Связанные темы:

Марк РюттеНАТОРосійська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь