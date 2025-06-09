Рютте оценил, когда РФ может напасть на НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия наращивает свои военные силы и может быть готова напасть на страны Североатлантического блока уже в течение пяти лет.

Об этом он сказал 9 июня во время выступления в британском аналитическом центре Chatham House, пишет Европейская правда.

РФ может напасть на НАТО в течение пяти лет

Рютте считает, что за пять лет, благодаря росту военного производства, Россия сможет достичь такого уровня, который позволит ей начать нападение на страны НАТО.

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— Россия может быть готова применить военную силу против НАТО в течение пяти лет, — подчеркнул он.

Генсек отметил, что Россия тесно сотрудничает с Китаем, Северной Кореей и Ираном. Вместе эти страны расширяют свои армии и возможности.

По его словам, военная машина российского диктатора Владимира Путина набирает обороты и не демонстрирует признаков замедления. Россия восстанавливает свой потенциал благодаря китайским технологиям и производит оружие быстрее, чем думал Запад.

Источник : Європейська правда

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