Рютте оцінив, коли РФ може напасти на НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Росія нарощує свої військові сили і може бути готова напасти на країни Північноатлантичного блоку вже протягом п’яти років.

Про це він сказав 9 червня під час виступу в британському аналітичному центрі Chatham House, пише Європейська правда.

РФ може напасти на НАТО протягом п’яти років

Рютте вважає, що за п’ять років, завдяки зростанню військового виробництва, Росія зможе досягти такого рівня, який дасть їй змогу розпочати напад на країни НАТО.

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– Росія може бути готова застосувати військову силу проти НАТО протягом п’яти років, – наголосив він.

Генсек зазначив, що Росія тісно співпрацює з Китаєм, Північною Кореєю та Іраном. Разом ці країни розширюють свої армії та можливості.

За його словами, військова машина російського диктатора Володимира Путіна набирає обертів і не демонструє ознак уповільнення. Росія відновлює свій потенціал завдяки китайським технологіям і виробляє зброю швидше, ніж думав Захід.

Джерело : Європейська правда

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