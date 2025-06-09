В Чебоксарах после атаки БпЛА закрыли завод по производству электроники для армии РФ

Сегодня утром территорию Чувашской Республики атаковали ударные дроны — взрывы раздавались в Чебоксарах.

Об этом сообщил глава Чувасской Республики Олег Николаев.

Взрывы в Чебоксарах 9 июня: что известно

По его словам, два ударных беспилотника упали на территории завода ВНИИР-Прогресс (Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения с опытным производством), из-за чего принято решение о временной остановке производства.

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Еще по одному беспилотнику упали в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов — угрозы для людей нет.

Что известно о ВНИИР в Чебоксарах

Як сообщает Telegram-канал Крымский ветер, научно-исследовательский институт ВНИИР-Прогресс в Чебоксарах занимается разработкой и изготовлением транспортной аппаратуры, а именно GNSS-приемники (спутниковые системы навигации) и антенны, в частности модуль Комета — для GLONASS/GPS/Galileo того же типа, который применяется в БПЛА и ракетах (Искандер-М, Калибр и т.д.).

Также институт занимается производством автоматических выключателей, контактной и бесконтактной аппаратуры, реле — в частности для подводных лодок (проект Ясень-М).

Разработка ПАК для кораблестроения, энергетики и промышленности – SDR (система радиосвязи), SCADA-системы (программный пакет, предназначенный для построения или обеспечения работы систем диспетчерского управления и сбора данных в реальном времени), электроприводы.

Разработка и изготовление электронных модулей, прикладной компьютерной и периферийной техники, элементов СБИС (система электронного документооборота).

Также имеется собственная научно-исследовательская база и испытательный центр.

Где работала российская ПВО

Как сообщают в Минобороны РФ, в течение прошлой ночи 9 июня российская ПВО якобы уничтожила и перехватила 49 украинских дронов:

по 13 БПЛА – над территориями Курской и Нижегородской областей,

по 9 БПЛА – над территориями Воронежской и Орловской областей,

по 2 БПЛА – над территориями Брянской области и Чувашской Республики,

1 БПЛА – над территорией Белгородской области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 202-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: скриншот с видео

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