У Чебоксарах після атаки БпЛА закрили завод із виробництва електроніки для армії РФ

Сьогодні вранці територію Чуваської Республіки атакували ударні дрони – вибухи лунали у Чебоксарах.

Про це повідомив глава Чуваської Республіки Олег Ніколаєв.

Вибухи у Чебоксарах 9 червня: що відомо

За його словами, два ударні безпілотники впали на території заводу ВНИИР (Всеросійський науково-дослідний інститут релебудування з дослідним виробництвом), через що ухвалено рішення про тимчасове зупинення виробництва.

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Ще по одному безпілотнику впали в полях Чебоксарського і Красноармійського муніципальних округів — загрози для людей немає.

Що відомо про ВНИИР у Чебоксарах

Як повідомляє Telegram-канал Крымский ветер, науково-дослідний інститут ВНИИР-Прогресс у Чебоксарах займається розробкою та виготовленням транспортної апаратури, а саме GNSS-приймачі (супутникові системи навігації) та антени, зокрема модуль Комета – для GLONASS/GPS/Galileo того ж типу, який застосовується в БпЛА та ракетах (Іскандер-М, Калібр тощо).

Також інститут займається виробництвом автоматичних вимикачів, контактної та безконтактної апаратури, реле – зокрема для підводних човнів (проєкт Ясень-М).

Розробка ПАК для кораблебудування, енергетики та промисловості – SDR (система радіозв’язку), SCADA-системи (програмний пакет, призначений для побудови або забезпечення роботи систем диспетчерського управління та збору даних у реальному часі), електроприводи.

Розробка та виготовлення електронних модулів, прикладної комп’ютерної та периферійної техніки, елементів СБІС (система електронного документообігу).

Також є власна науково-дослідна база та випробувальний центр.

Де працювала російська ППО

Як повідомляють у Міноборони РФ, протягом минулої ночі 9 червня російська ППО нібито знищила та перехопила 49 українських дронів:

по 13 БпЛА – над територіями Курської та Нижньогородської областей,

по 9 БпЛА – над територіями Воронезької та Орловської областей,

по 2 БпЛА – над територіями Брянської області та Чуваської Республіки,

1 БпЛА – над територією Бєлгородської області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 202-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: скриншот із відео

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