Виден густой черный дым: в Брянской области пылает завод, связанный с ВПК России

На Брянщине в селе Суземка (Россия) 4 мая был атакован завод Стрела, который выполняет заказы российского ВПК. В частности он производит электронику и сотрудничает с корпорацией Ростех.

Об этом сообщил Telegram-канал Информационное Сопротивление, военный корреспондент Андрей Цаплиенко и ряд пропагандистских пабликов РФ.

Атакован завод Стрела: детали

В атаке российские Telegram-каналы обвиняют Вооруженные силы Украины, называя различные средства поражения.

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Некоторые паблики пишут, что это якобы был обстрел из РСЗО Град, некоторые заявляют о якобы атаке из РСЗО HIMARS, а другие жалуются на якобы атаку дронов.

Опубликованные местными жителями видео подтверждают факт масштабного пожара на территории завода.

По данным российских медиа, в результате атаки пострадали двое охранников, которые обратились к медикам с легкими травмами.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате атаки произошло возгорание на предприятии. Он сказал, что разрушены производственные и административные здания. При этом название объекта российский чиновник не уточнил.

Позже руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что по предварительным данным, завод Стрела больше не может работать после удара.

ОАО Стрела на карте

Этот завод расположен в Суземском районе Брянской области.

Российский радиотехнический завод ОАО Стрела специализируется на выпуске радиолокационного и радиотехнического оборудования. Речь идет о трансформаторах, катушках, дросселях, автотрансформаторах и тому подобное.

Завод сотрудничает с российской государственной корпорацией Ростех (НПО Высокоточные комплексы) и выполняет заказы предприятий российского оборонно-промышленного комплекса.

Фото из открытых источников

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