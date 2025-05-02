Дроны атаковали объект космической разведки РФ под кодовым названием Звезда – ЦПД

Дроны атаковали воинскую часть космической разведки РФ в Ставропольском крае, известную как объект Звезда.

Атака на объект Звезда в Ставропольском крае РФ: что известно

Успешную атаку на объект Звезда в Ставропольском крае РФ 2 мая подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

По его словам, “неизвестные дроны” к воинской части космической разведки РФ “долетели удачно”.

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Следует отметить, что в Минобороны РФ утром 2 мая хвастались уничтожением 121 дрона:

89 – над временно оккупированным Крымом;

23 – над акваторией Черного моря;

четырех – над Краснодарским краем;

двух – над Орловской областью;

по одному – над акваторией Азовского моря, Брянской и Белгородской областями.

О “ликвидации БпЛА” над Старопольским краем в российском оборонном ведомстве не упоминали, хотя губернатор Владимир Владимиров писал о “падении фрагментов беспилотников в селе Московском Изобильненского округа”.

Инфраструктура, убеждал Владимиров, не пострадала, люди уцелели.

Однако, по данным главы ЦПД при СНБО, атака дронов в Ставропольском крае, о которой даже не упомянули в Минобороны РФ, была “удачной”.

Что известно об объекте Звезда в Ставропольском крае РФ

Воинская часть космической разведки в Ставропольском крае, известная как объект Звезда, является одной из главных станций российской системы космической радиоэлектронной разведки.

Созданная еще в советское время (в начале 1970-х годов) система под кодовым названием Звезда предназначалась для глобального перехвата сигналов со спутников, межконтинентальных коммуникаций и даже сигнального обмена между иностранными военными объектами.

Объект Звезда, отмечает Андрей Коваленко, является фактически центром анализа космической информации, относящийся к структуре Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ (ГРУ РФ).

Специализируется на электронном наблюдении за сигналами с орбиты, иностранными спутниковыми системами связи (в том числе коммерческими).

– Сегодня объект Звезда – это не только техническая база, но и часть стратегической архитектуры российской разведки, которая используется как для мониторинга ситуации в военных зонах, так и подготовки информации для информационно-психологических операций. Участвует в кибершпионаже, – объяснил руководитель Центра противодействия дезинформации.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 164-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Андрей Коваленко, Минобороны РФ, Владимир Владимиров

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