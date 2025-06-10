Российский Татарстан атаковали дроны: ограничена работа аэропортов
В ночь на 10 июня жители Нижнекамска в Татарстане сообщили о серии взрывов, прогремевших в разных районах города.
Как сообщают местные паблики, речь идет об атаке беспилотников.
Атака дронов на РФ
В Росавиации уже подтвердили введение временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнекамска.
Аналогичные ограничения ввели и в Пулковском аэропорту в Санкт-Петербурге.
В соцсетях появились видео и фото с места событий, на которых можно увидеть следы вероятных взрывов и работу служб экстренного реагирования.
Кроме Нижнекамска, дроны заметили и над городом Елабуга, расположенным неподалеку.
Официальных комментариев относительно масштаба разрушений или возможных жертв на момент публикации еще не было.
Местные власти призывают жителей сохранять спокойствие и следить за официальной информацией.
Взрывы в ночь на 9 июня раздавались в нескольких регионах РФ, в частности в городе Чебоксары — столице Чувашской Республики, где неизвестные дроны атаковали оборонное предприятие.
По данным губернатора региона Олега Николаева, АО ВНИИР (Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения) временно приостановило работу после атаки БпЛА.