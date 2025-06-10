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2 мин.

Российский Татарстан атаковали дроны: ограничена работа аэропортов

Вибух
Фото: Getty Images

В ночь на 10 июня жители Нижнекамска в Татарстане сообщили о серии взрывов, прогремевших в разных районах города.

Как сообщают местные паблики, речь идет об атаке беспилотников.

Атака дронов на РФ

В Росавиации уже подтвердили введение временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнекамска.

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Аналогичные ограничения ввели и в Пулковском аэропорту в Санкт-Петербурге.

В соцсетях появились видео и фото с места событий, на которых можно увидеть следы вероятных взрывов и работу служб экстренного реагирования.

Кроме Нижнекамска, дроны заметили и над городом Елабуга, расположенным неподалеку.

Официальных комментариев относительно масштаба разрушений или возможных жертв на момент публикации еще не было.

Местные власти призывают жителей сохранять спокойствие и следить за официальной информацией.

Взрывы в ночь на 9 июня раздавались в нескольких регионах РФ, в частности в городе Чебоксары — столице Чувашской Республики, где неизвестные дроны атаковали оборонное предприятие.

По данным губернатора региона Олега Николаева, АО ВНИИР (Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения) временно приостановило работу после атаки БпЛА.

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