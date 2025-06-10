Російський Татарстан атакували дрони: обмежено роботу аеропортів

У ніч на 10 червня жителі Нижньокамська в Татарстані повідомили про серію вибухів, що пролунали в різних районах міста.

Як повідомляють місцеві пабліки, йдеться про атаку безпілотників.

Атака дронів на РФ

У Росавіації вже підтвердили запровадження тимчасових обмежень на приймання і випуск повітряних суден в аеропорту Нижньокамська.

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Аналогічні обмеження ввели й у Пулковському аеропорту в Санкт-Петербурзі.

У соцмережах з’явилися відео та фото з місця подій, на яких можна побачити сліди ймовірних вибухів та роботу служб екстреного реагування.

Крім Нижньокамська, дрони помітили й над містом Єлабуга, що розташоване неподалік.

Офіційних коментарів щодо масштабу руйнувань або можливих жертв на момент публікації ще не було.

Місцева влада закликає мешканців зберігати спокій і слідкувати за офіційною інформацією.

Нагадаємо, у ніч проти 9 червня вибухи лунали у кількох регіонах РФ, зокрема у місті Чебоксари – столиці Чуваської Республіки, де невідомі дрони атакували оборонне підприємство.

За даними губернатора регіону Олега Ніколаєва, АТ ВНДІР (Всеросійський науково-дослідний інститут релебудування) тимчасово призупинило роботу після атаки БпЛА.

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