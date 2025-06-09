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Ирина Гамалий, редактор сайта
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Взрывы в Киеве: продолжается работа сил ПВО по вражеским дронам

ППО
Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на вторник, 10 июня, в Киеве раздаются взрывы. Противовоздушная оборона работает по российским дронам.

Взрывы в Киеве 10 июня: что известно

— В столице продолжается работа сил ПВО, – говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.

В КГВА просят жителей и гостей города оставаться в укрытиях до сигнала об отбое тревоги.

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Столичный мэр Виталий Кличко уточнил, что силы ПВО работают на Оболони.

Напомним, утром 9 июня взрывы в Киеве прозвучали во время массированной вражеской атаки дронов на Украину. Были зафиксированы повреждения в Дарницком районе. Обошлось без погибших и раненых.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 202-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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