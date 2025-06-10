Telegram работает через серверы компаний, которые обслуживают ФСБ — расследование

Telegram часто называют безопасным мессенджером, а его создателя Павла Дурова — защитником приватности. Однако его образ подрывает компании, связанные с российскими спецслужбами, которые управляют инфраструктурой мессенджера.

Соответствующее расследование провели журналисты издания Важные истории.

Как Telegram связан российскими спецслужбами

Большинство чатов в Telegram не имеют сквозного шифрования — оно работает только в секретных чатах, которые надо активировать вручную. Это означает, что обычные сообщения хранятся на серверах и потенциально доступны тем, кто имеет к ним доступ.

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При этом, как выяснили журналисты, серверы Telegram принадлежат карибской компании Global Network Management (GNM). Ее владелец уроженец Тольятти Владимир Веденеев, который заявил о наличии офиса в Санкт-Петербурге, и половину работников — в России.

Веденеев, по его словам, единственное лицо с авторизованным доступом к серверам Telegram в дата-центре в Майами. Его компания GNM владеет маршрутизатором, через который проходит трафик мессенджера. Это позволяет видеть идентификаторы пользователей и связанные с ними потоки данных.

При этом он ранее был финансовым директором в самом мессенджере и имел право подписывать документы от имени Дурова.

До 2020 года IP-адреса Telegram находились в собственности российской компании Глобалнет, которую также контролирует Веденеев. В 2022 году она одной из первых в России внедрила систему Deep Packet Inspection (DPI) для контроля интернет-трафика по требованию Роскомнадзора.

Среди клиентов компании — ГлавНИВЦ, структура при Управлении делами президента РФ, которая сотрудничает с ФСБ и занимается цифровой слежкой и системами распознавания лиц.

Кроме Глобалнета, Веденеев контролировал и компанию Электронтелеком из Санкт-Петербурга, которую в 2024 году переоформил на родственников. По данным европейского регистратора RIPE, эта компания тоже связана с инфраструктурой Telegram — она предоставила мессенджеру более 5 тыс. IP-адресов.

Как выяснили журналисты, одним из ключевых клиентов Электронтелекома является ФСБ.

— Это означает, что за серверную инфраструктуру Telegram отвечают те, кто одновременно обслуживает секретные комплексы ФСБ, которые используют для слежки за гражданами, — считают журналисты.

Источник: Важные истории

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