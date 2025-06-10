Telegram працює через сервери компаній, які обслуговують ФСБ – розслідування

Telegram часто називають безпечним месенджером, а його творця Павла Дурова – захисником приватності. Проте його образ підриває компанії, пов’язані з російськими спецслужбами, які керують інфраструктурою месенджера.

Відповідне розслідування провели журналісти видання Важные истории.

Як Telegram пов’язаний російськими спецслужбами

Більшість чатів у Telegram не мають наскрізного шифрування – воно працює тільки в секретних чатах, які треба активувати вручну. Це означає, що звичайні повідомлення зберігаються на серверах і потенційно доступні тим, хто має до них доступ.

Зараз дивляться

При цьому, як з’ясували журналісти, сервери Telegram належать карибській компанії Global Network Management (GNM). Її власник уродженець Тольятті Володимир Вєдєнєєв, який заявив про наявність офісу в Санкт-Петербурзі, і половину працівників – у Росії.

Веденєєв, за його словами, єдина особа з авторизованим доступом до серверів Telegram у дата-центрі в Маямі. Його компанія GNM володіє маршрутизатором, через який проходить трафік месенджера. Це дає змогу бачити ідентифікатори користувачів і пов’язані з ними потоки даних.

При цьому він раніше був фінансовим директором у самому месенджері та мав право підписувати документи від імені Дурова.

До 2020 року IP-адреси Telegram перебували у власності російської компанії Глобалнет, яку також контролює Вєдєнєєв. У 2022 році вона однією з перших у Росії впровадила систему Deep Packet Inspection (DPI) для контролю інтернет-трафіку на вимогу Роскомнагляду.

Серед клієнтів компанії – ГлавНИВЦ, структура при Управлінні справами президента РФ, яка співпрацює з ФСБ і займається цифровим стеженням і системами розпізнавання облич.

Крім Глобалнета, Вєдєнєєв контролював і компанію Електронтелеком із Санкт-Петербурга, яку 2024 року переоформив на родичів. За даними європейського реєстратора RIPE, ця компанія теж пов’язана з інфраструктурою Telegram – вона надала месенджеру понад 5 тис. IP-адрес.

Як з’ясували журналісти, одним із ключових клієнтів Електронтелекому є ФСБ.

– Це означає, що за серверну інфраструктуру Telegram відповідають ті, хто водночас обслуговує секретні комплекси ФСБ, які використовують для стеження за громадянами, – вважають журналісти.

Джерело: Важные истории

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