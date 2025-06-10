Еврокомиссия представила 18-й пакет санкций против России: что предложено

Еврокомиссия во вторник представила предложение 18-го пакета санкций ЕС против России, предусматривающего ограничения для энергетики, банков и усиление экспортных запретов.

Предложение представила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 10 июня в Брюсселе.

Новый пакет санкций против РФ

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что 18-й пакет санкций коснется преимущественно российских банков и энергетического сектора.

Сейчас смотрят

— Впервые мы предлагаем ввести запрет на транзакции в отношении Северного потока-1 и Северного потока-2. Это означает, что ни один оператор ЕС не сможет прямо или косвенно участвовать в любой транзакции в отношении трубопроводов Северный поток, — рассказала она.

Еврокомиссия предлагает снизить верхний предел цены на нефть с $60 до $45 за баррель.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что экспорт нефти все еще составляет треть государственных доходов России. Поэтому нужно сократить этот источник.

В дополнение к 342 судам, которые являются частью российского нефтяного теневого флота, ЕК предлагает ввести санкции еще против 77 для лучшего обеспечения соблюдения верхнего лимита. Также запретят импорт нефтепродуктов, произведенных из российской сырой нефти.

Вторая часть санкций коснется банковского сектора. ЕК предлагает трансформировать существующий запрет на использование системы SWIFT в полный запрет на проведение транзакций и применить такой запрет к еще 22 российским банкам.

Журналист Радио Свобода Рикард Джозвяк сообщал, что новый пакет санкций предусматривает внесение в черный список 9 физических и 33 юридических лиц, включая компании теневого флота из ОАЭ, Маврикия и Гонконга.

Впервые в список планируют внести капитана судна теневого флота, что должно создать охлаждающий эффект для отрасли морских перевозок российских энергоносителей.

Источник : Радио Свобода

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.