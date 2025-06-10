Сибига призвал к разрушительным санкциям против РФ после атак на Киев и Одессу

После очередной ночи российских атак на Украину министр иностранных дел Украины Игорь Сибига призвал международное сообщество к немедленному усилению санкционного давления на Россию.

Сибига о ночном обстреле Киева и Одессы

В своей заметке на платформе X он отметил, что Киев и Одесса стали целями массированной атаки с использованием сотен беспилотников и баллистических ракет.

— Россияне нанесли удар по роддому и обычным жилым домам, убивая и травмируя мирных жителей, — отметил Сибига.

По его словам, действия РФ свидетельствуют о полном игнорировании любых мирных инициатив, поэтому реакция мира должна быть мгновенной — через “новые, разрушительные санкции”.

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Он отметил необходимость срочных ограничений в сферах энергетики (в частности, снижение ценового предела на нефть), банковского сектора и внедрения вторичных санкций.

— Эти санкции направлены не только на поддержку Украины. Они важны для наших партнеров. Такие экономические ограничения дефинансируют российскую военную машину, которая направлена не только против нас, но и против них, — подчеркнул представитель ОПУ.

Отдельно он акцентировал на необходимости в укреплении обороноспособности Украины, в частности — через дополнительные поставки систем противовоздушной обороны.

Обстрел Одессы 10 июня

В результате ночного обстрела Одессы 10 июня погибли два человека, еще по меньшей мере 9 получили ранения.

Из-за атаки беспилотников полностью уничтожено административное здание станции экстренной медицинской помощи, а также повреждено здание роддома, частная медицинская клиника, спортивный комплекс, зоопарк, здание железнодорожного вокзала, а также автомобили горожан.

Фото: МОЗ

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