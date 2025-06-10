Сибига призвал к разрушительным санкциям против РФ после атак на Киев и Одессу
После очередной ночи российских атак на Украину министр иностранных дел Украины Игорь Сибига призвал международное сообщество к немедленному усилению санкционного давления на Россию.
Сибига о ночном обстреле Киева и Одессы
В своей заметке на платформе X он отметил, что Киев и Одесса стали целями массированной атаки с использованием сотен беспилотников и баллистических ракет.
— Россияне нанесли удар по роддому и обычным жилым домам, убивая и травмируя мирных жителей, — отметил Сибига.
По его словам, действия РФ свидетельствуют о полном игнорировании любых мирных инициатив, поэтому реакция мира должна быть мгновенной — через “новые, разрушительные санкции”.
Он отметил необходимость срочных ограничений в сферах энергетики (в частности, снижение ценового предела на нефть), банковского сектора и внедрения вторичных санкций.
— Эти санкции направлены не только на поддержку Украины. Они важны для наших партнеров. Такие экономические ограничения дефинансируют российскую военную машину, которая направлена не только против нас, но и против них, — подчеркнул представитель ОПУ.
Отдельно он акцентировал на необходимости в укреплении обороноспособности Украины, в частности — через дополнительные поставки систем противовоздушной обороны.
Обстрел Одессы 10 июня
В результате ночного обстрела Одессы 10 июня погибли два человека, еще по меньшей мере 9 получили ранения.
Из-за атаки беспилотников полностью уничтожено административное здание станции экстренной медицинской помощи, а также повреждено здание роддома, частная медицинская клиника, спортивный комплекс, зоопарк, здание железнодорожного вокзала, а также автомобили горожан.
Фото: МОЗ