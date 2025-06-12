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Валентина Летяк, редактор ленты
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В Индиии разбился пассажирский Boeing з 242 пассажирами на боту

літак
Фото: Pexels

Пассажирский самолет авиакомпании Air India, на борту которого находилось 242 пассажира, в том чиле 12 членов экипажа, днем 12 июня разбился после взлета в районе аэропорта Ахмедабада на западе Индии (штат Гуджарат).

Авиакатастрофа в Индии 12 июня: все, что известно

По данным индийских СМИ, самолет самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India потерпел крушение после взлета в аэропорту Ахмедабада. Он выполнял рейс в лондонский аэропорт Гэтвик.

Самолет потерял связь с радарами на высоте 625 футов, после чего начал стремительно снижаться и упал неподалеку от аэропорта имени Сардара Валлаббхая Пателя.

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Экипаж рейса AI171 якобы не сообщал ни о каких технических проблемах до потери связи.

Пока ничего неизвестно о погибших или пострадавших в результате катастрофы Boeing с 242 пассажирами на борту.

Авиакомпания Air India в соцсети X подтвердила инцидент, который произошел 12 июня с рейсом AI171, выполнявшим рейс Ахмадабад — Лондон (Гэтвик).

В сообщении говорится, что сейчас компания выясняет детали происшествия.

На видео с места авиакатастрофы Boeing видно густой черный дым. На одном из них зафиксирован момент падения самолета. На место прибыли семь пожарных машин.

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Источник: India Today, indiatvnews, Times of Indi 

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