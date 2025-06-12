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Валентина Летяк, редакторка стрічки
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В Індії розбився пасажирський Boeing із 242 пасажирами на борту

літак
Фото: Pexels

Пасажирський літак авіакомпанії Air India, на борту якого перебувало 242 пасажири, 12 червня розбився після зльоту в районі аеропорту Ахмедабада на заході Індії (штат Гуджарат).

Авіакатастрофа в Індії 12 червня: все, що відомо

За даними індійських ЗМІ, літак літак Boeing 787 Dreamliner авіакомпанії Air India зазнав аварії після зльоту в аеропорту Ахмедабада. Він виконував рейс в лондонський аеропорт Гетвік.

Наразі нічого невідомо про загиблих чи постраждалих внслідок катастрофи Boeing з 242 пасажирами на борту.

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Джерело: India Today, indiatvnews

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