В Індії розбився пасажирський Boeing із 242 пасажирами на борту

Пасажирський літак авіакомпанії Air India, на борту якого перебувало 242 пасажири, 12 червня розбився після зльоту в районі аеропорту Ахмедабада на заході Індії (штат Гуджарат).

Авіакатастрофа в Індії 12 червня: все, що відомо

За даними індійських ЗМІ, літак літак Boeing 787 Dreamliner авіакомпанії Air India зазнав аварії після зльоту в аеропорту Ахмедабада. Він виконував рейс в лондонський аеропорт Гетвік.

Наразі нічого невідомо про загиблих чи постраждалих внслідок катастрофи Boeing з 242 пасажирами на борту.

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Джерело: India Today, indiatvnews

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