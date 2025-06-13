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Нарушил дресс-код: Папа Римский появился перед верующими в кепке любимой команды

Папа римський Лев
Фото: Getty Images

Папа Римский Лев XIV, первый понтифик из США, вызвал волну обсуждений после того, как во время общей аудиенции в Ватикане появился в бейсболке клуба Chicago White Sox.

Папа Римский надел бейсболку

Фотографии, сделанные в среду на площади Святого Петра, запечатлели Папу улыбающимся, в традиционной белой сутане и черной спортивной кепке. Это первый случай, когда понтифик совместил элемент спортивного стиля с официальным церковным нарядом.

Лев XIV, в миру Роберт Превост, родился в Чикаго. Сразу после его избрания понтификом в сети начали обсуждать, поддерживает ли он Cubs или White Sox. Его брат Джон публично подтвердил, что понтифик является сторонником White Sox. Также появились кадры, на которых видно его присутствие на матчах Мировой серии 2005 года – тогда команда выиграла впервые за 88 лет.

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После избрания Лев XIV быстро стал объектом интернет-мемов. Его прозвали Da Pope в Chicago Sun-Times. В сети распространялись смонтированные и ИИ-изображения Папы с хот-догами в чикагском стиле, бутылками ликера Jeppson’s Malört и в форме университета Villanova, где он учился. В Риме уже появился мурал с понтификом в стилизованном джерси Chicago Bulls.

Наблюдатели считают, что это может свидетельствовать о формировании нового, менее официального стиля понтификата Льва XIV.

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Источник: CNN

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