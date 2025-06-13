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Порушив дрескод: Папа Римський з’явився перед вірянами в кепці улюбленої команди

Папа римський Лев
Фото: Getty Images

Папа Римський Лев XIV, перший понтифік зі США, викликав хвилю обговорень після того, як під час загальної аудієнції у Ватикані з’явився у бейсболці клубу Chicago White Sox.

Папа Римський вдягнув бейсболку

Фото, зроблені у середу на площі Святого Петра, зафіксували Папу усміхненим, у традиційній білій сутані та чорній спортивній кепці. Це перший випадок, коли понтифік поєднав елемент спортивного стилю з офіційним церковним вбранням.

Лев XIV, у миру Роберт Превост, народився у Чикаго. Одразу після його обрання понтифіком в мережі почали обговорювати, підтримує він Cubs чи White Sox. Його брат Джон публічно підтвердив, що понтифік є прихильником White Sox. Також з’явилися кадри, на яких видно його присутність на матчах Світової серії 2005 року – тоді команда виграла вперше за 88 років.

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Папа Римський та його образ в мережі

Після обрання Лев XIV швидко став об’єктом інтернет-мемів. Його прозвали Da Pope у Chicago Sun-Times. У мережі поширювалися змонтовані та ШІ-зображення Папи з хот-догами у чиказькому стилі, пляшками лікеру Jeppson’s Malört та у формі університету Villanova, де він навчався. У Римі вже з’явився мурал із понтифіком у стилізованому джерсі Chicago Bulls.

Спостерігачі вважають, що це може свідчити про формування нового, менш офіційного стилю понтифікату Лева XIV.

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Джерело: CNN

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