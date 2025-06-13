Трамп призвал Иран вернуться к ядерной сделке: Следующие атаки будут хуже

Президент США Дональд Трамп призвал Иран вернуться к заключению ядерной сделки после израильских ударов по территории страны.

Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

Трамп призвал Иран вернуться к ядерной сделке

В своей заметке Трамп заявил, что давал Ирану шанс заключить сделку, предупреждая о возможных последствиях.

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По его словам, некоторые иранские сторонники “жесткой линии” говорили храбро, но не знали, что должно произойти. Сейчас они все мертвы, и дальше, подчеркнул Трамп, будет только хуже.

— Уже было много смертей и разрушений, но еще есть время положить конец этой бойне, ведь следующие запланированные атаки будут еще более жестокими. Иран должен заключить сделку, пока еще не все потеряно, и спасти то, что когда-то было известно как Иранская империя. Достаточно смертей, достаточно разрушений, — написал он.

Трамп добавил, что Иран должен пойти на заключение сделки, “пока не стало поздно”.

В другом посте американский президент заявил, что два месяца назад поставил Ирану 60-дневный ультиматум заключить соглашение.

— Они должны были это сделать! Сегодня 61-й день. Я сказал им, что делать, но они просто не смогли этого сделать. Теперь у них, возможно, появился второй шанс, — подчеркнул Трамп.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам в Иране, связанным с ядерной программой. В Тель-Авиве заявили, что таким образом пытаются не допустить того, чтобы Иран получил ядерное оружие.

Сообщается, что в результате ударов погиб, в частности, главнокомандующий Корпусом стражей Исламской революции Хоссейн Салами. Аятолла Али Хаменеи подтвердил гибель нескольких представителей командования и пообещал Израилю неминуемую месть.

Впоследствии Иран объявил по государственному телевидению, что не будет участвовать в ядерных переговорах с Соединенными Штатами в воскресенье и до дальнейшего уведомления.

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