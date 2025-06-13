Израиль атаковал Иран: под ударами – ядерные объекты, военачальники и ученые

В ночь на 13 июня Израиль нанес масштабные авиаудары по территории Ирана, поразив ключевые объекты, связанные с ядерной и военной инфраструктурой.

Как сообщают в соцсетях, в результате израильского авиаудара были ликвидированы иранские ученые-ядерщики — доктор Феридун Аббаси и доктор Мухаммад Техранчи.

Об этом сообщают ведущие медиа-ресурсы Axios и The Times of Israel.

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В ответ на возможную иранскую реакцию в Израиле введено чрезвычайное положение.

Израиль ударил по Ирану: что известно

По информации западных и израильских источников, воздушные силы Израиля атаковали десятки целей по всему Ирану.

Среди них объекты в Тегеране, а также в городах Натанз, Хоррамабад, Хамедан и Пираншахр.

Там же, по словам военных, сосредоточены основные центры разработки ядерной программы и ракетного вооружения Ирана.

В сети распространено видео с последствиями авиаударов, в том числе с ракетной базы в Пираншахре — на записях слышны звуки мощных вторичных детонаций.

Львиный народ: израильская операция против ядерной угрозы

Израильская армия официально подтвердила проведение операции под названием Львиный народ.

По словам представителей ЦАХАЛ, удары были направлены на предупреждение “неизбежной угрозы”, составляющей способность Ирана изготовить ядерное оружие в течение нескольких дней.

Израиль утверждает, что Иран уже имеет достаточный объем обогащенного урана для создания нескольких боеголовок.

Потери иранского командования

Некоторые иранские и израильские СМИ сообщают о гибели высокопоставленных должностных лиц Корпуса стражей исламской революции — в частности командующего Хоссейном Салами и начальником штаба иранской армии Мохаммада Багери.

Среди жертв также якобы члены генерального штаба и ученые, работавшие над ядерной программой – ученые-ядерщики — доктор Феридун Аббаси и доктор Мухаммад Техранчи.

Иранские официальные источники подтвердили гибель генерал-майора Голям-Али Рашида – руководителя одного из ключевых военных центров страны, Центрального командного пункта Вооруженных сил Ирана Хатам аль-Анбия.

Кроме того, среди ликвидированных начальник Генерального штаба армии Ирана генерал-майор Мохаммад Багери.

По данным иранского информационного агентства Mehr, серьезные ранения получил и контрадмирал Али Шамхани.

Эти потери стали одними из самых значительных для иранского военного командования за последние годы.

Иран заявил, что готовится к ответу

В ответ на авиаудары со стороны Израиля, Генеральный штаб вооруженных сил Ирана сделал официальное заявление, в котором отметил намерение дать “жесткий и решительный ответ” как Израилю, так и Соединенным Штатам.

Лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи опубликовал обращение после нападений Израиля на территорию Ирана.

– Сегодня на рассвете сионистский режим совершил ужасное преступление на нашей любимой земле, проявив свою злую природу больше, чем когда-либо, атакуя жилые районы своими злыми и окровавленными руками. Режим должен ждать строгого наказания, говорится в сообщении.

Израильские медиа сообщают о запуске “сотень ракет” по территории Израиля со стороны Ирана.

Хотя официального подтверждения этой информации со стороны армии нет, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) повысила боевую готовность в регионах Иудеи и Самарии.

В Израиле объявлено чрезвычайное положение

В ответ на потенциальную реакцию со стороны Ирана министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране.

Он подписал специальный приказ, согласно которому тыловая территория Израиля переводится в особый режим. Ожидается ракетный обстрел и атаки беспилотников со стороны Ирана.

– После превентивного удара Государства Израиль по Ирану в ближайшее время ожидается ракетная атака и атака беспилотников против Израиля и его гражданского населения, – цитируют министра местные СМИ.

По всей стране раздались сирены тревоги. Армия обороны Израиля запретила публичные меры, а работникам рекомендовано оставаться дома, за исключением тех, кто вовлечен в критические инфраструктуры.

Израиль полностью закрыл воздушное пространство. В Иране тем временем прекращены все рейсы в аэропорту Имама Хомейни возле Тегерана.

ЦАХАЛ предупредил о “значительном ударе с востока” в ближайшие часы. Военные не исключают применения “тяжелых ракет”, способных достичь какой-либо точки на израильской территории.

Заседание Кабмина Израиля и дальнейшие действия

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху срочно созывает заседание кабинета безопасности.

В своем видеообращении он заявил, что операция против Ирана будет продолжаться “столько, сколько потребуется”.

По его словам, основной целью является выведение из строя ядерной инфраструктуры Ирана, производственных мощностей ракет и всего военного потенциала, угрожающего существованию Израиля.

В ЦАХАЛ заявили, что текущая фаза авиаударов – только начало. Операция, по сообщению СМИ, может занять несколько дней. Одновременно Израиль объявил масштабную мобилизацию, вызвав в ряды армии десятки тысяч резервистов.

На фоне эскалации на Ближнем Востоке США обеспокоены устойчивостью израильской ПВО в случае массированной атаки со стороны Ирана, пишет Axios.

Вашингтон также опасается дестабилизации по всему региону, включая Северную Африку.

Несмотря на попытки дипломатии, переговоры США с Ираном по ядерной программе не принесли результата.

Вашингтон настаивает на остановке обогащения урана, прекращении разработки ракет и допуске международных инспекторов.

Тегеран отказывается отказаться от своих “ядерных прав”.

Позиция США

Американская сторона заявила о своей непричастности к израильской операции.

– Сегодня вечером Израиль принял односторонние меры против Ирана. Мы не участвуем в ударах по Ирану, и нашим главным приоритетом является защита американских сил в регионе, – подчеркнул государственный секретарь США Марко Рубио.

Это заявление прозвучало на фоне длительных, но безрезультатных переговоров США с Ираном по остановке ядерной программы.

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