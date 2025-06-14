США против снижения странами G7 предела цен на российскую нефть – Bloomberg

Соединенные Штаты не хотят снижать предельную цену на российскую нефть. Это ослабляет надежды Европы, что такое решение удастся принять на саммите G7 в Канаде.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные в этом вопросе.

США блокируют снижение потолка цен на российскую нефть

По словам собеседников, окончательное решение — за президентом США Дональдом Трампом, поэтому чиновники пока не теряют надежды.

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— Но пока нет никаких сдвигов с позиции, которую США изложили на встрече министров финансов G7 в начале этого года, — говорят они.

В частности, Евросоюз и Великобритания стремятся снизить верхний предел с нынешних $60 до $45 за баррель как способ давления на нефтяные доходы России, которые являются критически важными для поддержки ее войны против Украины.

Причем ЕС включил нижний предел в свой последний пакет санкций против РФ.

В то же время Украина призвала снизить максимальную цену на российскую нефть до $30 за баррель

Один из собеседников сказал, что ЕС и Великобритания могут рассмотреть возможность снижения лимита без участия США, подчеркнув, что единоличные действия могут иметь определенный эффект, поскольку большая часть российской нефти транспортируется вблизи европейских вод.

— Но соглашение с участием всех стран Большой семерки было бы более эффективным, поскольку оно могло бы полагаться на принудительное исполнение со стороны США, — заключает издание.

Источник : Bloomberg

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