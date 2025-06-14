Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Фото справжнє: Юсов про випалений напис “слава Росії” на тілі українського полоненого
Скільки буде пенсії при зарплаті в 20 000 гривень: приклад розрахунку
Рік мріяв з’їсти яблуко у полоні: помер військовий Дмитро Шаповалов
На війні загинув майстер спорту України і тренер Микита Козубенко
Вбивство українки та її доньки у Бельгії: Сибіга доручив тримати справу на контролі
Потребує перевірки
Валентина Летяк, редакторка стрічки
3 хв.

США проти зниження країнами G7 межі цін на російську нафту – Bloomberg

танкер нафта
Фото: Depositphotos

Сполучені Штати не хочуть знижувати граничну ціну на російську нафту. Це послаблює надії Європи, що таке рішення вдасться ухвалити на саміті G7 в Канаді.

Про це повідомляє агенція Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані в цьому питанні.

США блокують зниження стелі цін на російську нафту

За словами співрозмовників, остаточне рішення – за президентом США Дональдом Трампом, тому посадовці не втрачають надії

Зараз дивляться

– Але поки що немає жодних зрушень з позиції, яку США виклали на зустрічі міністрів фінансів G7 на початку цього року, – кажуть вони.

Зокрема Євросоюз і Британія прагнуть знизити верхню межу з нинішніх $60 до $45 за барель як спосіб тиску на нафтові доходи Росії, які є критично важливими для підтримки її війни проти України.

Причому ЄС додав нижню межу до свого останнього пакету санкцій проти РФ.

Водночас Україна закликала знизити максимальну ціну на російську нафту до $30 за барель.

Один зі співрозмовників сказав, що ЄС і Велика Британія можуть розглянути можливість зниження ліміту без участі США, наголосивши, що одноосібні дії можуть мати певний ефект, оскільки більша частина російської нафти транспортується поблизу європейських вод.

– Але угода за участю всіх країн Великої сімки була б ефективнішою, оскільки вона могла б покладатися на примусове виконання з боку США, – підсумовує видання.

Читайте також
ЄС може знизити стелю ціни на нафту РФ навіть без участі США – Каллас
Кая Каллас

Джерело: Bloomberg

Пов'язані теми:

G7Війна в УкраїніКанаданафтаРосійська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь