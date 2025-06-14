США проти зниження країнами G7 межі цін на російську нафту – Bloomberg

Сполучені Штати не хочуть знижувати граничну ціну на російську нафту. Це послаблює надії Європи, що таке рішення вдасться ухвалити на саміті G7 в Канаді.

Про це повідомляє агенція Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані в цьому питанні.

США блокують зниження стелі цін на російську нафту

За словами співрозмовників, остаточне рішення – за президентом США Дональдом Трампом, тому посадовці не втрачають надії

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– Але поки що немає жодних зрушень з позиції, яку США виклали на зустрічі міністрів фінансів G7 на початку цього року, – кажуть вони.

Зокрема Євросоюз і Британія прагнуть знизити верхню межу з нинішніх $60 до $45 за барель як спосіб тиску на нафтові доходи Росії, які є критично важливими для підтримки її війни проти України.

Причому ЄС додав нижню межу до свого останнього пакету санкцій проти РФ.

Водночас Україна закликала знизити максимальну ціну на російську нафту до $30 за барель.

Один зі співрозмовників сказав, що ЄС і Велика Британія можуть розглянути можливість зниження ліміту без участі США, наголосивши, що одноосібні дії можуть мати певний ефект, оскільки більша частина російської нафти транспортується поблизу європейських вод.

– Але угода за участю всіх країн Великої сімки була б ефективнішою, оскільки вона могла б покладатися на примусове виконання з боку США, – підсумовує видання.

Джерело : Bloomberg

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