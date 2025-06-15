Израильская операция в Иране продлится не дни, а несколько недель — источники

Операция Израиля против Ирана продлится не дни, а недели и продвигается с негласного одобрения Соединенных Штатов.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей Белого дома и Израиля.

Война Израиля-Ирана: сколько продлится

По словам одного израильского чиновника, администрация Дональда Трампа во время частных дискуссий не критиковала продолжительность операции. В то же время в комментарии телеканалу Fox News представитель разведки Израиля заявил, что основная часть военной операции может завершиться в считанные дни.

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На вопрос о том, как долго может длиться конфликт между Израилем и Ираном, представитель Белого дома ответил, что это зависит от реакции Ирана.

— Администрация Трампа твердо надеется, что этот вопрос можно решить путем продолжения переговоров с Соединенными Штатами, — сказал представитель, добавив, что США не собираются давать Израилю указания, кроме как защищать себя.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что Америка перебрасывает свои вооруженные силы ближе к Ближнему Востоку — это реакция на атаку со стороны Израиля по территории Ирана, что может вызвать эскалацию со стороны Тегерана.

13 июня сообщалось, что Израиль атаковал командный центр воздушно-космических сил корпуса стражей Исламской революции (КСИР). В результате атаки уничтожены командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджизаде и другие военные чиновники. Известно, что генерал Амир-Али Хаджизаде был причастен к передаче российской армии ударных дронов Шахед.

Источник : CNN

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