Ізраїльська операція в Ірані триватиме не дні, а кілька тижнів – джерела

Операція Ізраїлю проти Ірану триватиме тижні, а не дні й просувається з негласного схвалення Сполучених Штатів.

Про це повідомляє CNN із посиланням на представників Білого дому та Ізраїлю.

Війна Ізраїлю-Ірану: скільки триватиме

За словами одного ізраїльського чиновника, адміністрація Дональда Трампа під час приватних дискусій не критикувала тривалість операції. Водночас у коментарі телеканалу Fox News представник розвідки Ізраїлю заявив, що основна частина військової операції може завершитися за лічені дні.

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Представник Білого дому на запитання про те, як довго може тривати конфлікт Ізраїлю-Ірану, чиновник відповів, що це залежить від реакції Ірану.

– Адміністрація Трампа твердо сподівається, що це питання можна розв’язати шляхом продовження переговорів зі Сполученими Штатами, – сказав представник, додавши, що США не збираються давати Ізраїлю вказівки, крім як захищати себе.

Джерело : CNN

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