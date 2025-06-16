РФ перегружает нефть между танкерами в открытом море возле Греции и Кипра – ГУР

Российская Федерация продолжает использовать схемы обхода санкций, производя незаконные перегрузки нефти в открытом море вблизи Европы.

Теневой флот РФ продолжает перевозить нефть

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, с июля 2024 года танкер типа Афрамакс с ИМО-номером 9247443, не имеющий западного страхования, осуществляет перевалку нефти между судами у побережья Греции и Кипра.

Такие действия несут потенциальную экологическую угрозу, позволяющую российской стороне маскировать источник происхождения энергоносителей, избегать международного контроля и доставлять нефть в третьи страны в обход санкционного давления.

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ГУР МО Украины публикует на портале War&Sanctions информацию об упомянутом судне, которое используется как плавучий хаб для перевалки подсанкционной нефти.

Кроме того, разведка обнародовала сведения о еще 159 нефтяных танкерах из российского теневого флота и 55 капитанах, участвующих в этих схемах.

В общей сложности база содержит данные о 577 судах, общая грузоподъемность которых превышает 63 миллиона тонн.

На четвертом году полномасштабной войны энергетический экспорт остается основным источником финансирования государственного бюджета РФ.

По оценкам, до трети доходов от нефти и газа в 2025 году будут направлены на ведение войны против Украины.

Теневой флот России пользуется опасными методами морской логистики, в частности:

отключением систем идентификации;

спуфингом навигационных сигналов;

ночными перевалками без освещения;

использованием “удобных” флагов;

регистрацией подставных компаний.

Такие действия ставят под угрозу экологическую безопасность, особенно в условиях плохого технического состояния судов без страхового покрытия, что может привести к авариям у берегов ЕС.

ГУР также фиксирует, что российский “теневой флот” используется как часть гибридной войны: зафиксированы случаи его участия в разведывательных и диверсионных действиях в Балтийском море, включая наблюдение за критической инфраструктурой.

Украинская разведка призывает к усилению международного санкционного давления, в частности:

снижение предельной цены на нефть;

запреты на импорт нефтепродуктов из российского сырья;

прекращение STS-операций в водах стран G7 и ЕС;

усиление контроля за страхованием судов;

полного запрета импорта российского СПГ и трубопроводного газа.

В ГУР отмечают, что платформа War&Sanctions остается эффективным инструментом для выявления схем уклонения РФ от санкций и поддержки глобальной безопасности в морской сфере.

Ранее сообщалось, что Россия может использовать теневой флот для военных целей.

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