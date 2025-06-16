РФ перегружает нефть между танкерами в открытом море возле Греции и Кипра – ГУР
Российская Федерация продолжает использовать схемы обхода санкций, производя незаконные перегрузки нефти в открытом море вблизи Европы.
Теневой флот РФ продолжает перевозить нефть
По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, с июля 2024 года танкер типа Афрамакс с ИМО-номером 9247443, не имеющий западного страхования, осуществляет перевалку нефти между судами у побережья Греции и Кипра.
Такие действия несут потенциальную экологическую угрозу, позволяющую российской стороне маскировать источник происхождения энергоносителей, избегать международного контроля и доставлять нефть в третьи страны в обход санкционного давления.
ГУР МО Украины публикует на портале War&Sanctions информацию об упомянутом судне, которое используется как плавучий хаб для перевалки подсанкционной нефти.
Кроме того, разведка обнародовала сведения о еще 159 нефтяных танкерах из российского теневого флота и 55 капитанах, участвующих в этих схемах.
В общей сложности база содержит данные о 577 судах, общая грузоподъемность которых превышает 63 миллиона тонн.
На четвертом году полномасштабной войны энергетический экспорт остается основным источником финансирования государственного бюджета РФ.
По оценкам, до трети доходов от нефти и газа в 2025 году будут направлены на ведение войны против Украины.
Теневой флот России пользуется опасными методами морской логистики, в частности:
- отключением систем идентификации;
- спуфингом навигационных сигналов;
- ночными перевалками без освещения;
- использованием “удобных” флагов;
- регистрацией подставных компаний.
Такие действия ставят под угрозу экологическую безопасность, особенно в условиях плохого технического состояния судов без страхового покрытия, что может привести к авариям у берегов ЕС.
ГУР также фиксирует, что российский “теневой флот” используется как часть гибридной войны: зафиксированы случаи его участия в разведывательных и диверсионных действиях в Балтийском море, включая наблюдение за критической инфраструктурой.
Украинская разведка призывает к усилению международного санкционного давления, в частности:
- снижение предельной цены на нефть;
- запреты на импорт нефтепродуктов из российского сырья;
- прекращение STS-операций в водах стран G7 и ЕС;
- усиление контроля за страхованием судов;
- полного запрета импорта российского СПГ и трубопроводного газа.
В ГУР отмечают, что платформа War&Sanctions остается эффективным инструментом для выявления схем уклонения РФ от санкций и поддержки глобальной безопасности в морской сфере.
Ранее сообщалось, что Россия может использовать теневой флот для военных целей.