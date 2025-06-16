РФ перевантажує нафту між танкерами у відкритому морі біля Греції та Кіпру – ГУР

Російська Федерація продовжує використовувати схеми обходу санкцій, проводячи незаконні перевантаження нафти у відкритому морі поблизу Європи.

Тіньовий флот РФ продовжує перевозити нафту

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, з липня 2024 року танкер типу Афрамакс з ІМО-номером 9247443, що не має західного страхування, здійснює перевалювання нафти між суднами поблизу узбережжя Греції та Кіпру.

Такі дії несуть потенційну екологічну загрозу, дають змогу російській стороні маскувати джерело походження енергоносіїв, уникати міжнародного контролю та доставляти нафту до третіх країн в обхід санкційного тиску.

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ГУР МО України публікує на порталі War&Sanctions інформацію про згадане судно, яке використовується як плавучий хаб для перевалювання підсанкційної нафти.

Крім того, розвідка оприлюднила відомості про ще 159 нафтових танкерів із російського тіньового флоту та 55 капітанів, які беруть участь у цих схемах.

Загалом база містить дані про 577 суден, загальна вантажопідйомність яких перевищує 63 мільйони тонн.

На четвертому році повномасштабної війни енергетичний експорт лишається головним джерелом фінансування державного бюджету РФ.

За оцінками, до третини доходів від нафти та газу у 2025 році буде спрямовано на ведення війни проти України.

Тіньовий флот Росії користується небезпечними методами морської логістики, зокрема:

відключенням систем ідентифікації;

спуфінгом навігаційних сигналів;

нічними перевалками без освітлення;

використанням “зручних” прапорів;

реєстрацією підставних компаній.

Такі дії ставлять під загрозу екологічну безпеку, особливо в умовах поганого технічного стану суден без страхового покриття, що може призвести до аварій біля берегів ЄС.

ГУР також фіксує, що російський тіньовий флот використовується як частина гібридної війни: зафіксовано випадки його участі у розвідувальних і диверсійних діях у Балтійському морі, включно зі спостереженням за критичною інфраструктурою.

Українська розвідка закликає до посилення міжнародного санкційного тиску, зокрема:

зниження граничної ціни на нафту;

заборони на імпорт нафтопродуктів із російської сировини;

припинення STS-операцій у водах країн G7 та ЄС;

посилення контролю над страхуванням суден;

повної заборони імпорту російського СПГ і трубопровідного газу.

У ГУР зазначають, що платформа War&Sanctions залишається ефективним інструментом для виявлення схем ухилення РФ від санкцій та для підтримки глобальної безпеки в морській сфері.

Раніше повідомлялося, що Росія може використовувати тіньовий флот для військових цілей.

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