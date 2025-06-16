Трамп не подпишет заявление G7 с призывом к деэскалации Израиля и Ирана — CNN

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не намерен подписывать совместное заявление, подготовленное лидерами стран G7 в Канаде, в котором указан призыв к деэскалации между Израилем и Ираном.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на информированный источник, знакомый с этим вопросом.

Трамп не будет подписывать заявление G7

В проекте заявления, инициированном представителями стран Европы на саммите, говорится о том, что Израиль имеет право на самооборону, а Иран не может получить ядерное оружие.

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В ответ на вопрос о планах Трампа относительно совместного заявления представитель Белого дома заявил:

— Под сильным руководством президента Трампа Соединенные Штаты вновь возглавляют усилия по восстановлению мира во всем мире. Президент Трамп продолжит работать над тем, чтобы Иран не смог получить ядерное оружие, — передает слова CNN.

Отмечается, что решение Трампа не подписывать заявление создало мгновенный раскол с другими лидерами еще до старта саммита в Канаде.

В то же время, как пишет CNN высокопоставленный канадский чиновник опроверг утверждение о том, что Трамп не подпишет совместное заявление, заявив, что это еще не “завершенное соглашение”.

— Это еще не завершенное соглашение, это то, что будет обсуждаться на уровне лидеров, — сказал неназванный чиновник.

Он отметил, что ожидается, что основная часть этого разговора состоится на заседании по вопросам глобальной безопасности вечером 16 июня. А пока, по его словам, “рано спекулировать на том, что получится или не получится из этого разговора”.

Ранее WSJ писала, что Иран передал месседж о желании прекратить военные действия и возобновить переговоры по ядерной программе через посредников в общении с Израилем и США.

Саммит G7 в Канаде

16 июня в провинции Альберта (Канада) официально начался саммит лидеров стран-членов G7, который продлится до вторника, 17 июня, включительно.

Согласно повестке дня, 16 июня, состоится четыре рабочие сессии лидеров G7. Среди тем — Глобальные экономические перспективы, Экономический рост, безопасность и устойчивость, Обеспечение безопасности общин и Сделаем мир безопасным.

Источник : CNN

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