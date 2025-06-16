Иран сигнализирует о готовности прекратить боевые действия и вернуться к переговорам — СМИ
Тегеран передал сообщение о желании прекратить военные действия и возобновить переговоры по ядерной программе, используя арабские страны в качестве посредников в общении с Израилем и США.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Условия возобновления диалога
По информации источников издания, на фоне интенсивной воздушной атаки Израиля Иран сообщил арабским представителям о готовности вернуться за стол переговоров при условии неучастия США в израильских атаках.
Тегеран также передал Израилю сообщение о целесообразности сдерживания насилия в интересах обеих сторон.
Временный перерыв в боевых действиях мог бы обеспечить Ирану время для перегруппировки сил и усиления международного давления на Израиль.
Ключевым фактором для Тегерана остается воздержание США от применения военных средств, способных уничтожить подземные укрытия.
Иран предупредил арабских чиновников о возможности ускорения ядерной программы и расширения масштабов конфликта при отсутствии перспектив возобновления переговоров с США.
По словам арабских посредников, пока нет признаков готовности Ирана к новым уступкам в ядерных переговорах.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на брифинге с премьер-министром Канады Марком Карни высказался о желании Ирана прекратить эскалацию.
— Иран не выиграет эту войну, и они должны немедленно начать переговоры, пока не стало слишком поздно… Они хотели бы поговорить, но должны были сделать это раньше, — сказал он.
Что предшествовало
13 июня Израиль нанес целевые удары по иранским объектам, связанным с ядерной программой. Тель-Авив обосновал операцию необходимостью предотвращения получения Ираном ядерного оружия.
В результате атак погиб главнокомандующий Корпусом стражей Исламской революции Хоссейн Салами и другие представители командования. Аятолла Али Хаменеи подтвердил потери среди руководства и пообещал ответ.
После ударов Иран официально заявил о прекращении участия в ядерных переговорах с США до дальнейшего уведомления.
Однако президент США Дональд Трамп призвал Тегеран вернуться к переговорам, предупредив о возможности еще более жестоких атак.
По его словам, Иран должен заключить соглашение, пока не стало поздно, и спасти то, что осталось от страны.