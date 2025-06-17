G7 не примет совместное заявление по Украине из-за позиции Трампа

Несмотря на участие президента Владимира Зеленского в саммите G7 в Канаде, совместное заявление по Украине по итогам встречи принято не будет.

Об этом сообщило издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Как сообщил канадский чиновник на условиях анонимности, премьер-министр Канады Марк Карни надеялся на согласованный документ, однако президент США Дональд Трамп отказался поддерживать жесткую риторику против России, чтобы не повредить возможным переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным.

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Вместо этого позиция по отношению к Украине будет изложена в заявлении председателя саммита, которое опубликуют после завершения встречи.

Параллельно Великобритания, Франция и Украина планируют в ближайшее время провести встречу в формате Коалиции желающих обсудить европейский план защиты Украины в случае прекращения огня или заключения мирного соглашения.

План предусматривает участие британских и французских военных в защите критической инфраструктуры в Украине – подальше от российской границы. Впрочем, его реализация усложнилась после заявления США, что Вашингтон не будет предоставлять послевоенные гарантии безопасности Украине.

Премьер Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 договорились продвинуть следующий этап военной поддержки, сообщил офис главы британского правительства.

В итоговом коммюнике лидеры стран G7 на этот раз обнародовали ряд тематических заявлений по тем вопросам, где удалось достичь полного консенсуса.

Среди ключевых тем: развитие и применение искусственного интеллекта в публичном секторе, инвестиции в квантовые технологии, усиление мер против лесных пожаров, осуждение транснациональных репрессий, а также борьба с контрабандой мигрантов.

Источник : Bloomberg

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