G7 не ухвалить спільну заяву щодо України через позицію Трампа

Попри участь президента Володимира Зеленського у саміті G7 в Канаді, спільна заява щодо України за підсумками зустрічі ухвалена не буде.

Про це повідомило видання Bloomberg, посилаючись на власні джерела.

Як повідомив канадський чиновник на умовах анонімності, прем’єр-міністр Канади Марк Карні сподівався на узгоджений документ, однак президент США Дональд Трамп відмовився підтримувати жорстку риторику проти рф, аби не зашкодити можливим переговорам із російським диктатором Володимиром Путіним.

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Замість цього позицію щодо України буде викладено у заяві голови саміту, яку опублікують після завершення зустрічі.

Паралельно Велика Британія, Франція та Україна планують найближчим часом провести зустріч у форматі Коаліції охочих для обговорення європейського плану захисту України в разі припинення вогню чи укладення мирної угоди.

План передбачає участь британських і французьких військових у захисті критичної інфраструктури в Україні — подалі від російського кордону. Утім, його реалізація ускладнилася після заяви США, що Вашингтон не надаватиме післявоєнних гарантій безпеки Україні.

Прем’єр Великої Британії Кір Стармер і президент України Володимир Зеленський на саміті G7 домовилися просунути наступний етап військової підтримки, повідомив офіс глави британського уряду.

У підсумковому комюніке лідери країн G7 цього разу оприлюднили низку тематичних заяв — щодо тих питань, де вдалося досягти повного консенсусу.

Серед ключових тем: розвиток і застосування штучного інтелекту в публічному секторі, інвестиції у квантові технології, посилення заходів проти лісових пожеж, засудження транснаціональних репресій, а також боротьба з контрабандою мігрантів.

Джерело : Bloomberg

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