Сенат США принял законопроект о стейблкоинах: почему это важно для крипторынка

Сенат США проголосовал за принятие закона, который впервые устанавливает федеральные правила для стейблкоинов – криптовалют, привязанных к доллару. Это считается важной вехой для рынка цифровых активов.

Стейблкоины широко используются трейдерами для быстрого обмена между криптовалютами, а также имеют потенциал для использования в ежедневных расчетах.

Законопроект о стейблкоинах – почему это важно

Документ под названием Genius Act поддержали обе партии: 68 сенаторов – за, 30 – против. Теперь законопроект должен пройти Палату представителей, контролируемую республиканцами, а далее – на подпись президенту Дональду Трампу.

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– Это великое событие. Впервые появляется четкий регуляторный режим для стейблкоинов – быстро развивающегося финансового продукта, – заявил экс-заместитель директора Национального экономического совета США Эндрю Олмем.

Стейблкоины должны быть полностью обеспечены ликвидными активами – долларами или краткосрочными облигациями. Эмитенты должны ежемесячно публиковать данные о составе резервов.

В криптосообществе давно призывали к четким правилам, которые позволили бы легально развивать технологию и встраивать ее в платежные системы. Только в прошлом году отрасль потратила более $119 млн на поддержку прокриптовалютных политиков.

Предыдущий законопроект о стейблкоинах Палата представителей приняла еще в прошлом году, но Сенат, где тогда доминировали демократы, не вынес его на голосование.

Криптополитика при президентстве Трампа

В этом году администрация Дональда Трампа активизировала продвижение криптополитики. В Белом доме прямо заявили, что хотят иметь закон о стейблкоинах до августа. В то же время в Конгрессе шли споры из-за того, что Трамп и его семья активно продвигают собственные криптопроекты, в частности монету $TRUMP и компанию World Liberty Financial.

Среди критиков законопроекта – сенатор-демократ Элизабет Уоррен. Она заявила, что документ не обеспечивает надлежащей защиты от отмывания денег и позволяет крупным техкомпаниям запускать частные валюты.

Источник : Reuters

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