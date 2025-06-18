Сенат США ухвалив законопроєкт про стейблкоїни: чому це важливо для крипторинку

Сенат США проголосував за ухвалення закону, який вперше встановлює федеральні правила для стейблкоїнів – криптовалют, прив’язаних до долара. Це вважається важливою віхою для ринку цифрових активів.

Стейблкоїни широко використовуються трейдерами для швидкого обміну між криптовалютами, а також мають потенціал для використання у щоденних розрахунках.

Законопроєкт про стейблкоїни – чому це важливо

Документ під назвою Genius Act підтримали обидві партії: 68 сенаторів – за, 30 – проти. Тепер законопроєкт має пройти Палату представників, контрольовану республіканцями, а далі – на підпис президенту Дональду Трампу.

Зараз дивляться

– Це велика подія. Вперше з’являється чіткий регуляторний режим для стейблкоїнів – фінансового продукту, що швидко розвивається, – заявив ексзаступник директора Національної економічної ради США Ендрю Олмем.

Стейблкоїни мають бути повністю забезпечені ліквідними активами – доларами або короткостроковими облігаціями. Емітенти повинні щомісяця публікувати дані про склад резервів.

У криптоспільноті давно закликали до чітких правил, які дали б змогу легально розвивати технологію та вбудовувати її в платіжні системи. Лише торік галузь витратила понад $119 млн на підтримку про-криптовалютних політиків.

Попередній законопроєкт щодо стейблкоїнів Палата представників ухвалила ще торік, але Сенат, де тоді домінували демократи, не виніс його на голосування.

Криптополітика за президентства Трампа

Цього року адміністрація Дональда Трампа активізувала просування криптополітики. У Білому домі прямо заявили, що хочуть мати закон про стейблкоїни до серпня. Водночас у Конгресі точилися суперечки через те, що Трамп і його родина активно просувають власні криптопроєкти, зокрема монету $TRUMP і компанію World Liberty Financial.

Серед критиків законопроєкту – сенаторка-демократка Елізабет Воррен. Вона заявила, що документ не забезпечує належного захисту від відмивання грошей і дозволяє великим техкомпаніям запускати приватні валюти.

Джерело : Reuters

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