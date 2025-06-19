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Трамп решит в течение двух недель, нанести ли удар по Ирану — Белый дом

США готовятся к возможному удару по Ирану — решение по Трампу
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп примет решение о возможном ударе по Ирану в течение двух недель, сообщила представитель Белого дома Каролин Левитт.

Ее заявление прозвучало на фоне новых атак Израиля на ядерные объекты Ирана и угроз сменить власть в Тегеране.

Об этом сообщает Вloomberg.

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— Принимая во внимание вероятность переговоров с Ираном в ближайшем будущем, я вынесу решение — наносить удар или нет — в течение следующих двух недель, — передала Левитт слова Трампа.

Трамп сомневается в действиях против Ирана

Она не уточнила, как президент оценивает перспективы дипломатических переговоров, однако подчеркнула, что цель США остается неизменной – остановить обогащение урана Ираном и не допустить создания ядерного оружия.

В течение нескольких дней Трамп размышлял о возможности присоединения США к израильским ударам по Ирану, однако нынешнее заявление свидетельствует о временном снижении эскалации. Ранее он досрочно покинул саммит G7 в Канаде и выступил с жесткими заявлениями, включая призывы к эвакуации жителей Тегерана.

По данным источников, знакомых с ситуацией, чиновники в США уже готовятся к возможному удару по Ирану, и рассматривается вариант удара уже в ближайшие выходные.

Трамп известен тем, что часто озвучивает двухнедельные сроки для принятия решений — иногда их придерживается, а иногда вообще не действует.

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Источник: Bloomberg

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