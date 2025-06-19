Это современный Гитлер: министр обороны Израиля высказался о лидере Ирана

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что лидер Ирана Али Хаменеи является современным диктатором Адольфом Гитлером, поэтому не может продолжать свое существование.

Такое заявление министр обороны Израиля сделал после того, как посетил место ракетного удара иранскими войсками.

Министр обороны Израиля о лидере Ирана

— Диктатор во главе страны, которая сделала уничтожение Израиля своей целью, не может продолжать существование, — убежден Кац.

Как утверждает министр, Армия обороны Израиля уже получила соответствующие инструкции и понимает, что такой человек не должен оставаться среди представителей власти.

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По мнению Каца, Израиль имеет право действовать решительно в рамках военных целей, чтобы ликвидировать угрозу.

Министр обороны Израиля сравнил это с ситуацией, которая происходила во время Холокоста.

Как он отметил, если бы Израиль уже существовал и имел мощную армию, а также знал, что может отправить ЦАХАЛ в бункер и захватить врага еврейского народа, которым был Адольф Гитлер, и сорвать его нацистский план, тогда страна так и сделала бы.

— Мы отправили бы армию, захватили его и ликвидировали. Так же я вижу нынешнюю ситуацию: Хаменеи — это современный Гитлер, — считает Кац.

Министр обороны Израиля подчеркнул, что верховный лидер Ирана лично отдал приказ обстреливать больницы.

— Хаменеи открыто заявляет, что хочет уничтожения Израиля. Он лично отдает приказ обстреливать больницы. Такому человеку больше нельзя позволить существовать, — резюмировал он.

Источник: The Times of Israel, The Guardian

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