Иран вернется к переговорам после прекращения атак Израиля – МИД

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран готов вновь прибегнуть к дипломатическим шагам в рамках обсуждения своей ядерной программы только после того, как Израиль прекратит атаки.

Об этом он заявил сегодня в Женеве после переговоров с министрами иностранных дел европейских стран, передает AFP.

Когда Иран вернется к переговорам – ответ главы МИД

Во время встречи европейские дипломаты настаивали на скорейшем возобновлении переговоров между Ираном и Соединенными Штатами по иранской ядерной программе.

Сейчас смотрят

В ответ Аракчи заявил, что любое возвращение к дипломатическому диалогу возможно только после прекращения атак со стороны Израиля.

— Иран готов вновь рассмотреть дипломатические меры, как только агрессия (Израиля – Ред.) будет прекращена, а агрессор – привлечен к ответственности за совершенные преступления, – заявил глава МИД Ирана.

Он не уточнил, какие именно действия должны быть предприняты для привлечения Израиля к ответственности, но подтвердил заинтересованность Ирана в дальнейших переговорах с западными партнерами.

— Мы поддерживаем продолжение переговоров с Великобританией, Францией, Германией и Европейским Союзом и выражаем готовность к новым встречам в ближайшем будущем, – добавил Аракчи.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее заявил, что в течение двух недель примет решение, будут ли США участвовать в ударах Израиля по Ирану.

Европейские лидеры сейчас надеются избежать дальнейшей эскалации конфликта. В Женеве президент Франции Эммануэль Макрон представил Ирану новое предложение, которое включает четыре пункта с целью возобновления дипломатического процесса.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.