Іран повернеться до переговорів після припинення атак Ізраїлю – МЗС

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі повідомив, що Тегеран готовий знову вдатися до дипломатичних кроків у межах обговорення своєї ядерної програми лише після того, як Ізраїль припинить атаки.

Про це він заявив сьогодні у Женеві після переговорів з міністрами закордонних справ європейських країн, передає AFP.

Коли Іран повернеться до переговорів – відповідь глави МЗС

Під час зустрічі європейські дипломати наполягали на якнайшвидшому відновленні переговорів між Іраном та Сполученими Штатами щодо іранської ядерної програми.

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У відповідь Аракчі заявив, що будь-яке повернення до дипломатичного діалогу можливе лише після припинення атак з боку Ізраїлю.

– Іран готовий знову розглянути дипломатичні заходи, щойно агресія (Ізраїлю – Ред.) буде припинена, а агресор – притягнутий до відповідальності за скоєні злочини, – заявив глава МЗС Ірану.

Він не уточнив, які саме дії повинні бути вжиті для притягнення Ізраїлю до відповідальності, але підтвердив зацікавленість Ірану у подальших переговорах із західними партнерами.

Ми підтримуємо продовження переговорів з Великою Британією, Францією, Німеччиною та Європейським Союзом і висловлюємо готовність до нових зустрічей у найближчому майбутньому, – додав Аракчі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп раніше заявив, що протягом двох тижнів ухвалить рішення, чи братимуть США участь в ударах Ізраїлю по Ірану.

Європейські лідери нині сподіваються уникнути подальшої ескалації конфлікту. У Женеві президент Франції Еммануель Макрон представив Ірану нову пропозицію, яка включає чотири пункти з метою відновлення дипломатичного процесу.

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